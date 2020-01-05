Цуренко покинула турнир в Шэньчжэне, уступив третьей сеяной

Новости спорта:Украинка Леся Цуренко проиграла первый матч нового сезона.

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире Shenzhen Open WTA в Шэньчжэне (Китай). В первом круге соревнований наша спортсменка уступила третьей сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 3:6, 3:6. За это время Цуренко реализовала пять брейк-поинтов из девяти, дважды подала навылет и допустила три двойные ошибки.

Напомним, для Цуренко это был первый турнир с августа прошлого года - девушка восстанавливалась после травмы локтя.

Ранее сообщалось, что Цуренко начала сотрудничать с новым тренером.