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Винус Уильямс пропустит престижный турнир WTA в Аделаиде

Винус Уильямс пропустит престижный турнир WTA в Аделаиде
10:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Винус Уильямс пропустит предстоящий турнир в австралийской Аделаиде из-за травмы бедра.

Американская теннисистка Винус Уильямс пропустит предстоящий турнир в австралийской Аделаиде из-за травмы бедра, сообщает журналист Майкл Самулски.

Вместо 39-летней американке на предстоящем турнире сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Это не первый турнир в Австралии, который пропустит Винус Уильямс из-за травмы. Ранее она уже снималась с турнира в Брисбене.

Свитолина впервые за пять лет не заявилась на турнир в Дубае

Турнир в Аделаиде в этом году пройдет с 12 по 18 января и будет предшествовать предстоящему Australian Open.

В данный момент Винус находится на 59-м месте рейтинга WTA.

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Винус Уильямс, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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