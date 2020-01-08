Винус Уильямс пропустит престижный турнир WTA в Аделаиде

Новости спорта:Винус Уильямс пропустит предстоящий турнир в австралийской Аделаиде из-за травмы бедра.

Американская теннисистка Винус Уильямс пропустит предстоящий турнир в австралийской Аделаиде из-за травмы бедра, сообщает журналист Майкл Самулски.

Вместо 39-летней американке на предстоящем турнире сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Это не первый турнир в Австралии, который пропустит Винус Уильямс из-за травмы. Ранее она уже снималась с турнира в Брисбене.

Турнир в Аделаиде в этом году пройдет с 12 по 18 января и будет предшествовать предстоящему Australian Open.

В данный момент Винус находится на 59-м месте рейтинга WTA.