Амбициозно: Ястремская озвучила свои цели на 2020 год

Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от нового сезона, в рамках которого украинка уже дошла до финала одного из турниров серии Премьер.

Теперь 19-летняя теннисистка настроена выиграть турнир Большого шлема и стартовала с победы в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии.

«Цель в 2020 году? Выиграть турнир Большого шлема. У меня также есть цели поменьше, и надеюсь, что скоро вы их увидите», — приводит слова Ястремской WTA.

Dayana Yastremska said she took confidence out of her Adelaide run because she didn’t think she played anything close to her best there.



Her goal in 2020: “To win a Grand Slam. I have other smaller ones, which I hope you will see soon."



Faces Wozniacki on Tuesday. #AusOpen