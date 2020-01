Надаль сыграет в четвертьфинале Australian Open (Фото)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, который проходят в Мельбурне.

Поединок завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу 33-летнего испанца, который был посеян на турнире под первым номером (24-летний Кирьос - под 23-м). Надаль стал последним четвертьфиналистом турнира и в следующем матче он сыграет с 26-летним австрийцем Домиником Тимом (пятый номер посева).

They don't call him the world No.1 for nothing



After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt