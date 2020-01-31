Калинина проиграла матч за выход в четвертьфинал турнира в Ньюпорт-Бич

Новости спорта:Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 125k Series, который проходит в Ньюпорт-Бич (США).