Калинина проиграла матч за выход в четвертьфинал турнира в Ньюпорт-Бич

Поединок Ангелина Калинина (Украина, 14) - Тэйлор Таунсенд (США, 2) третьего круга турнира Oracle Challenger Series с призовым фондом 162 тыс. 450 долларов завершился со счетом 3:6, 1:6. Об этом сообщает БТУ.
Турнир Oracle Challenger Series (WTA 125k Series) продлится в Ньюпорт-Бич до 2 февраля.
Ангелина Калинина на данный момент занимает 157 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
На следующей неделе уроженка Новой Каховки заявлена в основной сетке 100-тысячника ITF в Мидленде (США).