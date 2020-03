"Берегите себя": Свитолина высказалась об отмене турнира в Индиан-Уэллсе

Накануне квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, стало известно, что соревнования не состоятся в ближайшее время по причине заражение коронавирусом первого американца на юге Калифорнии. Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции после победы на турнире в Монтеррее прокомментировала ситуацию вокруг отмены турниров WTA и ATP в Калифорнии.

«Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит так много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема».

Can’t even imaging how MANY people lost LOTS of money with @BNPPARIBASOPEN cancellation... #ThinkingOutLoud

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) March 9, 2020