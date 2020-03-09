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"Берегите себя": Свитолина высказалась об отмене турнира в Индиан-Уэллсе

"Берегите себя": Свитолина высказалась об отмене турнира в Индиан-Уэллсе
11:21 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Украинка прокомментировала панику вокруг эпидемии коронавируса.

Накануне квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, стало известно, что соревнования не состоятся в ближайшее время по причине заражение коронавирусом первого американца на юге Калифорнии. Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции после победы на турнире в Монтеррее прокомментировала ситуацию вокруг отмены турниров WTA и ATP в Калифорнии.

«Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит так много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема».

Позже Свитолина опубликовала пост в своем Twitter, в котором отметила, что помимо угрозы здоровью, из-за коронавируса многие фанаты тенниса и организаторы потеряли много денег.

«Не могу даже представить, сколько людей потеряло огромное количество денег из-за отмены турнира в Индиан-Уэллс #МыслиВслух #БерегитеСебя».

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Индиан-Уэллс, Новости тенниса.
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