Свитолина порадовала очередным роликом на карантине (Видео)

Новости спорта:Элина Свитолина не теряет время зря.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала запись нескольких танцев в своих соцсетях.

Теннисистка, с прошлого года находящаяся в отношениях с французом Гаэлем Монфисом, регулярно выкладывает различные креативные видеоролики, в том числе совместные с Гаэлем.

Видео доступно в Сети:

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).