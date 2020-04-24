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Пятница, 24.04.2020
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Свитолина порадовала очередным роликом на карантине (Видео)

Свитолина порадовала очередным роликом на карантине (Видео)
19:03 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Элина Свитолина не теряет время зря.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала запись нескольких танцев в своих соцсетях.

Теннисистка, с прошлого года находящаяся в отношениях с французом Гаэлем Монфисом, регулярно выкладывает различные креативные видеоролики, в том числе совместные с Гаэлем.

Видео доступно в Сети:

Roland Garros-2020 опять перенесут

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР). 

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Элина Свитолина, Теннис, Видео, Новости тенниса.
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