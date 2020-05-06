Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Теннисистам с низки рейтингом собрали более 6 млн долларов

Теннисистам с низки рейтингом собрали более 6 млн долларов
08:06 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Деньги направят спортсменам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

ATP, WTA, ITF, а также турниры Большого Шлема официально подтвердили информацию о том, что для финансовой помощи игроков с низким рейтингом собрано более $6 миллионов.

В заявлении сказано, что в рамках Программы помощи планируется оказать материальную поддержку 800 игрокам. Подтверждается, что будут установлены правила отбора в рамках этой Программы, а Туры будут осуществлять надзор за распределением финансовой помощи.

«Право на участие в Программе помощи игрокам будет учитывать рейтинг игрока, а также предыдущий заработок призовых в соответствии с критериями, согласованными всеми заинтересованными сторонами».

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Организации подчеркивают, что собранная на данный момент сумма составит основу Программы, при этом они надеются, что дополнительные средства будут получены благодаря добровольным пожертвованиям, аукционам и другим акциям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, WTA, Теннис, Новости спорта, ITF.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кевин де Брюйне о дисквалификации "Манчестер Сити": Два года без Лиги чемпионов - это много
02 Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
03 "Как быть нам и "Заре"?": Шаран прокомментировал идею доиграть оставшиеся девять туров УПЛ в Киеве
04 Тимо Вернер заинтересовал Челси и МЮ
05 Куман остается в больнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь