Australian Open могут отменить и в 2021 году

Новости спорта:Турнирный директор не исключил отмены Australian Open в 2021 году.

Турнирный директор Australian Open Крэйг Тили не исключил, что в 2021 году Открытый чемпионат Австралии по теннису не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Худший сценарий — отмена Australian Open. Лучший сценарий — проведение турнира с ограничением на посещение зрителями, будут допущены лишь болельщики из Австралии.

Мы разработали четыре различных сценария, чтобы учесть все возможные варианты. Разработали временные рамки, в которые мы должны принять решения. Сценарии представили всем сотрудникам, партнёрам, спонсорам, австралийским властям», — цитирует Тили The West Australian.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.