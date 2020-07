Ястремская извинилась за фото с "блэкфейсом"

"Ранее я опубликовала фотографии, которые, как я думала, распространят месседж о равенстве. Очевидно, что этого не произошло и это было неправильно понято.

Меня предупредили о негативном впечатлении, но я не расценивала и все еще не расцениваю его как "блэкфейс". Моим намерением не было изображать карикатуру, но поделиться моими чувствами по поводу сегодняшней ситуации: ко всем нам должны относиться как к равным.

Я очень разочарована, что мой месседж был испорчен: эти фотографии разделили людей, хотя должны были объединить. Вот почему я их удалила.

Я искренне извиняюсь перед людьми, которых я обидела. У меня действительно были только хорошие намерения", – написала Даяна в соцсетях.

Отметим, что в США очень негативное отношение к так называемому "блэкфейсу". Считается плохим тоном и дискриминацией чернокожих с помощью грима затемнять лицо. Это служит напоминанием о рабстве и унижениях, которым ранее подвергались афроамериканцы.

