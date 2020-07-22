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Очаровательная Свитолина показала свое летнее настроение (Видео)

Очаровательная Свитолина показала свое летнее настроение (Видео)
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выложила в своем Instagram очередное видео из TikTok.

В коротком видеоролике пятый номер рейтинга WTA показала свое летнее настроение.

 
 
 
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#Summer

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Фанаты тут же набросились хвалить теннисистку: "Вы не просто женщина, вы - леди", "Красивый эффект и шикарные волосы".

Однако нашлись и те, кто посоветовал спортсменке больше времени уделять теннису: "Может лучше потренируешь подачу вместо создания видеороликов?".

Ранее Свитолина проиграла матч за третье место на хардовом выставочном турнире в Берлине. А на прошлой неделе Элина выиграла "травяной" этап этого же мини-турнира.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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