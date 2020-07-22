Очаровательная Свитолина показала свое летнее настроение (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выложила в своем Instagram очередное видео из TikTok.

В коротком видеоролике пятый номер рейтинга WTA показала свое летнее настроение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Summer Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 22 Июл 2020 в 8:38 PDT

Фанаты тут же набросились хвалить теннисистку: "Вы не просто женщина, вы - леди", "Красивый эффект и шикарные волосы".

Однако нашлись и те, кто посоветовал спортсменке больше времени уделять теннису: "Может лучше потренируешь подачу вместо создания видеороликов?".

Ранее Свитолина проиграла матч за третье место на хардовом выставочном турнире в Берлине. А на прошлой неделе Элина выиграла "травяной" этап этого же мини-турнира.