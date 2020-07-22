Очаровательная Свитолина показала свое летнее настроение (Видео)

В коротком видеоролике пятый номер рейтинга WTA показала свое летнее настроение.
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Фанаты тут же набросились хвалить теннисистку: "Вы не просто женщина, вы - леди", "Красивый эффект и шикарные волосы".
Однако нашлись и те, кто посоветовал спортсменке больше времени уделять теннису: "Может лучше потренируешь подачу вместо создания видеороликов?".
Ранее Свитолина проиграла матч за третье место на хардовом выставочном турнире в Берлине. А на прошлой неделе Элина выиграла "травяной" этап этого же мини-турнира.