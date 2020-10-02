Свитолина выбила первую ракетку России с Ролан Гаррос (Видео)

Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2020.

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины и пятый номер рейтинга WTA Элина Свитолина в третьем круге Ролан-Гаррос-2020 играла с первой ракеткой России Екатериной Кузнецовой (№ 31 WTA). Итогом встречи стала победа украинки в двух сетах.

В первом сете решающей стала 10-я партия, в которой Элина выжала максимум, сделав брейк и победив со счетом 6:4. На старте второй партии теннисистки обменялись брейк-поинтами, а затем стабильно брали свои подачи, однако в последнем 12 гейме россиянка дрогнула (7:5).

Видеообзор матча Элина Свитолина - Екатерина Александрова 6:4, 7:5

Статистика матча:

Видеообзор матча появится здесь позднее.

Эта победа позволила Свитолиной пробиться в четвертый раунд Турнира Большого Шлема в Париже, где украинка сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсии и Элизы Мертенс. Матч француженки и бельгийки намечен на вечер второго октября (ориентировочное начало в 15:55 по киевскому времени).

Телеграф напоминает, что на пути к 1/8 финала Ролан Гаррос Свитолина разобралась с россиянкой Варварой Грачевой (1-й раунд) и мексиканкой Ренатой Сарасуа (2-й раунд). Кроме того, на днях украинка выиграла грунтовый турнир в Страсбурге.