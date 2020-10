Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел справиться с натиском второго номера ATP Рафаэля Надаля и был разгромлен в финале Ролан-Гаррос-2020.

В воскресенье, 11 октября, состоялся финальный матч на Открытом чемпионате Франции по теннису между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча, проходившая на корте имени Филиппа Шатрие в Париже, завершилась победой Надаля в трех сетах со счетом 0:6, 2:6 и 5:7.

В первом сете "Король грунта" растоптал серба, выиграв абсолютно все розыгрыши - 0:6 в пользу испанца. Во втором сете первой ракетке мира удалось немного сгладить ситуацию, но разница в счет все равно была крупной - 2:6. В третьем сете уже велась ожесточенная борьба, вылившаяся в победу Надаля со счетом 5:7.

Таким образом, Рафаэль Надаль выиграл свой 13-й Ролан Гаррос, что является лучшим показателем в истории.

