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Свитолина вырвала победу у россиянки на турнире в ОАЭ (видео)

Свитолина вырвала победу у россиянки на турнире в ОАЭ (видео)
18:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм elisvitolina

В воскресенье, 10 января, в заключительном матче игрового дня на теннисном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) украинка Элина Свитолина (№5 WTA) встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (№33 WTA).

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Первая ракетка Украины уверенно начала поединок и завершила первый сет разгромом со счетом 2:6. Во второй партии россиянка добавила, а украинка подустала. В итоге победителя сета пришлось выявлять на тай-брейке, где удача повернулась к представительнице РФ. В третьем сете теннисистки обменялись брейками и исход встречи решался на тай-брейке, но на этот раз триумфовала украинка - 6:7 (8:10). К слову, пятая ракетка мира отыграла два матч-поинта у россиянки.

Видеообзор матча 1/8 финала Екатерина Александрова - Элина Свитолина 2:6, 7:6 (7:5), 6:7 (8:10):

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/8 финала турнира в ОАЭ Элина расправилась с россиянкой Верой Звонаревой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на соревнованиях в Абу-Даби украинка Марта Костюк успешно преодолела стадию 1/8 финала, переиграв словенку Тамару Зиданшек.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Екатерина Александрова.

Автор:

Телеграф
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