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Формула-1. Авария Боттаса в квалификации Гран-при Австралии (Видео)

Валттери Боттас
12:09 Сегодня Телеграф
Автоспорт

Видео аварии Валттери Боттаса в квалификации Гран При Австралии.

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала в официальном аккуанте в Instagram видео аварии Валттери Боттаса в квалификации Гран При Австралии.

В начале третьего сегмента финн ошибся в первом повороте, проехал по мокрой обочине и при возвращении на трассу потерял управление, врезавшись в результате в стену.

 

When you push a little too hard... . #F1 #Formula1 #AusGP #Bottas #Mercedes

Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

Машина получила серьезные повреждения, и если потребуется замена коробки передач, то финну, ставшему десятым, придется стартовать с конца пелотона. 

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Авария, Автоспорт, Валттери Боттас, Новости автоспорта, Формула-1.
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