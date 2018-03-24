Формула-1. Авария Боттаса в квалификации Гран-при Австралии (Видео)

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала в официальном аккуанте в Instagram видео аварии Валттери Боттаса в квалификации Гран При Австралии.

В начале третьего сегмента финн ошибся в первом повороте, проехал по мокрой обочине и при возвращении на трассу потерял управление, врезавшись в результате в стену.

Машина получила серьезные повреждения, и если потребуется замена коробки передач, то финну, ставшему десятым, придется стартовать с конца пелотона.