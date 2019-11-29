Лучший момент в Формуле-1 за 2019 год (Видео)

Международная автомобильная федерация (FIA) определилась с лучшим моментом года в “Формуле-1”. Лучшим моментом сезона-2019 в “Формуле-1” стал бой между гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером с Ferrari на 24 круге Гран-при Великобритании. Об этом сообщает XSPORT. Этот эпизод претендует также на звание “Момента года в автоспорте”. Другими номинантами стали моменты с чемпионатов по ралли, “Формулы E”, WEC, картинга и других серий. Напомним, пилот "Ред Булл" (Red Bull) Макс Ферстаппен с помощью своей бригады механиков установил новый рекорд "Формулы-1" по скорости замены четырех колес. В квалификации Гран-при Бразилии в Сан-Паулу Red Bull обновила собственный рекорд сразу на 0,06 с: первый пит-стоп Макса Ферстаппена занял менее двух секунд - всего 1,82 с.