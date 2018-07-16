Самая результативная игра Михайлюка за "Лейкерс" (Видео)

Украинский защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк провел очередной яркий матч в Летней лиге НБА, чем помог своей команде выйти в полуфинал. В матче против Детройта Михайлюк за 21 проведенную минуту на площадке набрал 19 очков стал самым результативным игроком команды. Также украинец сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. На счету украинца 2 из 5 реализованных трехочковых, 5 из 6 попаданий в пределах арки и 3 из 4 очков с линии штрафных бросков.