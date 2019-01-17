Скачать
Четверг, 17.01.2019

Рекорд: Голден Стэйт и Нью-Орлеан забросили 43 трехочковых за матч (Видео)

В поединке Голден Стэйт против Нью-Орелана (147:140), который состоялся в рамках очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации, команды обновили рекорд лиги. Уорриорс и Пеликанс на двоих реализовали 43 трехочковых броска – 24 точных попаданий у Голден Стэйт и 19 у Нью-Орлеана. Это стало новым рекордом НБА. Прошлый рекорд (41) был установлен несколькими неделями ранее в игре того же Голден Стэйт и Сакраменто, тогда 21 трехочковый забросили Уорриорс, а 20 реализовали Кингз.
isport.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Видео, БК Голден Стэйт, Новости баскетбола, БК Нью-Орелан.
15:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь