Рекорд: Голден Стэйт и Нью-Орлеан забросили 43 трехочковых за матч (Видео)

В поединке Голден Стэйт против Нью-Орелана (147:140), который состоялся в рамках очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации, команды обновили рекорд лиги. Уорриорс и Пеликанс на двоих реализовали 43 трехочковых броска – 24 точных попаданий у Голден Стэйт и 19 у Нью-Орлеана. Это стало новым рекордом НБА. Прошлый рекорд (41) был установлен несколькими неделями ранее в игре того же Голден Стэйт и Сакраменто, тогда 21 трехочковый забросили Уорриорс, а 20 реализовали Кингз.