Фантастический трипл-дабл Хардена в матче с Сакраменто Кингз (Видео)

Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден набрал 50 очков, совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач в матче регулярного чемпионата с "Сакраменто Кингз" (119:108). Таким образом это уже пятый трипл-дабл баскетболиста, в которых он набирал как минимум 50 очков. Это лучший показатель в истории НБА. На втором месте по трипл-даблам с 50-ю очками идет игрок "Оклахома-Сити Тандер" Расселл Уэстбрук (3). Отметим также, что это 9-й трипл-дабл Хардена в сезоне.