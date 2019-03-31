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Понедельник, 01.04.2019

Фантастический трипл-дабл Хардена в матче с Сакраменто Кингз (Видео)

Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден набрал 50 очков, совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач в матче регулярного чемпионата с "Сакраменто Кингз" (119:108). Таким образом это уже пятый трипл-дабл баскетболиста, в которых он набирал как минимум 50 очков. Это лучший показатель в истории НБА. На втором месте по трипл-даблам с 50-ю очками идет игрок "Оклахома-Сити Тандер" Расселл Уэстбрук (3). Отметим также, что это 9-й трипл-дабл Хардена в сезоне.
sport.ua
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Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
23:08 Вс, 31 Март 2019 Телеграф
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