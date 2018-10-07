Карман брутально нокаутировал Кина, поднявшись с нокдауна (Видео)

Небитый ранее канадский супертяжеловес Саймон Кин (15-1, 14 КО) потерпел сенсационное поражение нокаутом в бою со своим соотечественником Диллоном Карманом (14-3, 13 КО). Уже во втором раунде Карман отправил Кина в нокдаун ударом правой в висок, но затем сам побывал в тяжелом нокдауне после удара справа от Кина. Впрочем последнее слово в этом бою осталось за Карманом, который на 88-й секунде четвертого раунда отправил Кина в эффектный нокаут.