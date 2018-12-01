Стивенсон - Гвоздик: боксер Хитров дал прогноз на бой (Видео)

Украинский боксер-средневес Евгений Хитров поделился ожиданиями от боя Гвоздик - Стивенсон. Хитров подчеркнул, что к чемпионскому бою Александра готовил новый тренер Тедди Атлас и это может стать "минусом". Из "плюсов" Евгений отметил возраст соперника: Адонису 41 год, Гвоздик на 10 лет моложе. Напомним, в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский полутяж Александр Гвоздик попытается завоевать пояс чемпиона мира WBC в бою против Адониса Стивенсона.