Победитель реванша Джошуа - Руис должен сразиться с Усиком (Видео)

Генеральный директор K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Александр Красюк в эксклюзивном интервью Luckypunch.net рассказал о дебюте Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе, его претендентстве на пояс WBO, о выходе на бой против победителя реванша Джошуа - Руис, заочном соперничестве за это право с Кубратом Пулевым и самом сложном оппоненте для украинца в хэвивейте. Также специалист поделился своим мнением о маркетинговой привлекательности, которой владеет Усик, его знаменитой фразе "I'm very feel" и другом.