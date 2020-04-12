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Воскресенье, 12.04.2020

Мейвезер - Нацукава: RIZIN опубликовала полную видеозапись боя

На YouTube-канале RIZIN FIGHTING FEDERATION была опубликована полная видеозапись поединка бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и японского кикбоксёра Тенсина Нацукавы. Поединок проходил 31 декабря 2018 года в городе Сайтама (Япония) в рамках турнира RIZIN 14. Этот бой, несмотря на статус выставочного, был главным событием турнира.
championat.com
Фото: Твиттер
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18:22 Сегодня Телеграф
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