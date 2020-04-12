Мейвезер - Нацукава: RIZIN опубликовала полную видеозапись боя

На YouTube-канале RIZIN FIGHTING FEDERATION была опубликована полная видеозапись поединка бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и японского кикбоксёра Тенсина Нацукавы. Поединок проходил 31 декабря 2018 года в городе Сайтама (Япония) в рамках турнира RIZIN 14. Этот бой, несмотря на статус выставочного, был главным событием турнира.