"Играли лучше, а Динамо - результативнее": Мартинш о матче Динамо - Олимпиакос

Главный тренер "Олимпиакоса" - о поражении от "Динамо" в двухматчевом противостоянии. - Действительно, мы играли лучше, но "Динамо" было результативнее. Оба матча были сбалансированы, мы могли своими шансами воспользоваться, счет в первом матче мог быть 2:0 или 3:1. Моменты создавали и в Киеве, но "Динамо" воспользовалось своим. Мы – нет. Действительно, у нас был напряженный график. Мы знали, что он будет таким, но мы привыкли, и, возможно, результат с этим связан. Но это не оправдание. Нам недоставало многих игроков, но и это нас не оправдывает.