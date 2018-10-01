Футзал. Кардинал-Ровно обыграл в Одессе Эпицентр К-Авангард 4:3 (Видео)

В драматичном матче «Кардинал-Ровно» в Одессе вырывал у местного «Эпицентра К Авангарда». «Эпицентр К Авангард» - «Кардинал-Ровно» - 3:4 (0:3). Чемпионат Украины по футзалу, Экстра-лига, 2 тур. Голы: Кол.Бондаренко (31), Сандул (31), Дрозд (35) - Иванюк (5), Салтанов (5), Кравцов (14), Поночовний (37). «Эпицентр К Авангард»: Зеленчук – А.Бондаренко, Дрозд, К.Бондаренко, Остапчук – Теряев, Мельник, Свиридов, Сандул - Гай. Запасные: Бутов, Панибратець, Бральчук, Коваленко. Главный тренер: Кирилл Красий. «Кардинал-Ровно»: Сіріцький – Кравцов, Горпинич, Мануйленко, Басич – Ардашников, Салтанов, Иванюк, Поночовний. Запасные: Свинарчук, Кравчук. Главный тренер: Станислав Гончаренко.