Отпраздновал победу слишком рано: мотогонщик оконфузился на финишной прямой (видео)

В бразильской серии Superbike по мотогонкам на Международном автодроме Айртона Сенны в Гоянии случился конфуз.

Лидер общего зачета Андре Вериссимо, находясь на финишной прямой, решил досрочно отпраздновать победу. Гонщик победоносно поднялся с седла, немного сбросив скорость, и триумфально поднял руки вверх. Почуяв неладное Андре решил посмотреть, а что же происходит позади. Увидев, что его настигают сразу несколько соперников, он добавил газу, однако уже было поздно. В итоге Вериссимо занял лишь третье место.

Видео конфуза доступно в twitter:

Motorcyclist Andre Verissimo celebrates prematurely as he is overtaken in the last stretch at Superbike Brasil.

