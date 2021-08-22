Странный вид спорта XIX века, который был популярнее футбола: что мы об этом знаем?

Как человек с лошадью соревновался, и что из этого получилось

Что мы знаем о развлечениях людей позапрошлого века? Бокс и скачки были не единственными зрелищами того времени.

Познавательная статья на сайте "BBC" рассказывает о возникновении, развитии и угасании, или точнее сказать перерождении одного вида спорта, когда-то собиравшего огромные стадионы болельщиков. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Пешеходный туризм был спортом с эпическим соперничеством, невероятными зарплатами, лихорадочным национализмом, эксцентричными личностями и шестидневными прогулками на 450 миль.

Соревнование обычно начиналось довольно необычно, в 01:00 ночи в воскресенье.

Это было 21 сентября 1879 года, и 13 (в основном) усатых спортсменов в обтягивающих леггинсах и крошечных шортах собрались под высокими арками Мэдисон-Сквер-Гарден (спортивный комплекс в Нью-Йорке, США — прим. ред.) в Нью-Йорке — и вместе с ними 10 тысяч хриплых зрителей.

Это было самое ожидаемое спортивное событие той эпохи, пропитанное манией, которую мир редко видел раньше. Участники уже были международными знаменитостями и прибыли в сопровождении собственных диетологов, врачей, поваров, личных спортивных массажистов и тренеров, которые часто рекомендовали им пить шампанское на ходу.

Спортсмены были также известны своей характерной походкой, такой как «рысь» Чарльза Роуэлла и механический шаг Чарльза Гарримана

Ранее в тот же день у места проведения соревнований собрались большие толпы людей, и более 200 человек попытались проникнуть внутрь под предлогом того, что работают со спортсменами. Одна женщина закричала: "Впусти меня! Я подолог, который заботится о ногах участника Питера Панчота!". Об этом писало в свое время газета "New York Herald". Ходили слухи, что те, кто не мог позволить себе входной билет за 1 доллар, могли попытаться выбить двери.

Все было очень серьезно. Существовала корпоративная спонсорская поддержка: один спортсмен, присутствовавший на матче, хотя и не участвовал в соревнованиях, был представителем торговой марки соли. Были закуски, в том числе жареные каштаны и маринованные яйца, и кружки пива, которые наполнялись за муниципальный счет. Был полный военный оркестр, придававший арене определенную националистическую атмосферу. Делались экстравагантные ставки. Над толпой развевались флаги, было много репортеров и дамы махали платками.

Это был не футбольный матч, теннисный турнир или баскетбольный матч — это было соревнование по "спортивной ходьбе", в котором публика платила за то, чтобы смотреть, как люди ходят. Этот конкретный турнир был пятой Великой Шестидневной гонкой, организованной британским политиком и спортивным бароном сэром Джоном Астли.

Правила были просты — по сути, участники должны были ходить по кругу в течение шести дней подряд, пока они не пройдут расстояние, эквивалентное, как минимум, 450 милям (724 км). Они могут бежать, идти, брести или ползти, но они не должны покидать овальную дорожку из опилок, пока гонка не закончится. Вместо этого они могли покушать, попить, подремать (и, вероятно, удовлетворить и другие естественные потребности организма) в маленьких палатках сбоку, некоторые из которых были продуманно снабжены всем необходимым.

Так же, как в наше время, спортсменам тех лет платили огромные суммы. Тот, кто проходил дальше всего за отведенное время, выигрывал 25 тыс долларов (около 679 тыс долларов или 494 тыс фунтов стерлингов на сегодняшний день) и пояс из чистого серебра с выгравированной надписью «Чемпион мира на длинные дистанции».

Откуда взялось это странное спортивное увлечение? Как такие подвиги на выносливость были возможны с биологической точки зрения? И почему оно исчезло?

Глупое пари – как все начиналось

Соревнование начиналось как положено — с преследования и пари.

Это был 1859 год, и Эдвард Пейсон Уэстон был худощавым 19-летним мальчиком-посыльным, работавшим в "New York Herald" — газете, которая позже подробно расскажет о его карьере. Он должен был забрать коробку элитных цветов из фургона и отправить его в качестве подарка от имени своего босса, но забыл — фургон прибыл, а затем снова уехал. Чтобы исправить свою ошибку, он преследовал его по всему городу, в конце концов догнал на 70-й Западной улице.

Коллеги Уэстона с восторгом следили за этим испытанием, и на следующий день он был удостоен двойного вознаграждения за свои героические усилия. Признавая свои ноги потенциальной золотой жилой, год спустя он поспорил с другом на исход президентских выборов 1860 года. Проигравший согласился отправиться в Вашингтон, чтобы увидеть инаугурацию. Он сделал ставку на соперника Авраама Линкольна, малоизвестного демократа Джона Брекинриджа — так скоро он оказался в 10-дневном походе, который в одночасье принес ему славу.

В конце концов, он стал пионером в походах на выносливость против других людей, а остальное уже история. Первопроходец очаровал как врачей, так и представителей общественности — первые внимательно наблюдали за ним, вплоть до того, что изучали его мочу и фекалии.

По мере развития причудливого вида спорта участники принимали многие привычные нам сегодня образы.

Знаменитые спортсмены получили ласковые прозвища — уроженец Лондона, переплетчик книг, ставший чемпионом, Уильям Гейл был известен как "Долговязый путешественник Кардиффа", а сам Уэстон был "ходуном Уэстоном".

Мэтью Альгео, автор книги "Спортивная ходьба: когда любимым спортом американцев было смотреть, как люди ходят", объясняет, что, хотя наблюдение за людьми, идущими по кругу, может показаться особенно сухим по современным спортивным стандартам, выступления на арене были красочными и живыми. "Уэстон всегда одевался и носил плащ и хлыст".

Эдвард Пейсон Уэстон был заядлым спортсменом по ходьбе на протяжении всей своей взрослой жизни и прошел 1546 миль (2488 км) от Нью-Йорка до Миннеаполиса в свои 70 лет

У каждого была своя фирменная техника — Уэстон был известен своим раскачиванием (его иногда называли "Хитрый неваляшка"), в то время как знаменитый Дэниел ОʼЛири был известен тем, что двигал руками, как поршнями, и сжимал по початку кукурузы в каждой руке, которые, как он утверждал, помогал впитывать его пот.

«Дети будут имитировать шаги своих любимых спортсменов», — говорил Альгео. Их навязчивые идеи послужили источником вдохновения для первых коллекционных карточек — сменных изображений знаменитостей на пачках сигарет. По мере того, как их слава росла, у спортсменов развивалось знакомое эго и привычки, подобные современным знаменитостям. Во время одной гонки в Лондоне чемпион попросил привезти кувшины с водой из города Честер, находящегося в 200 милях (321 км) от него, потому что именно такую воду он пил, когда тренировался.

Возникло ожесточенное соперничество, например, между ОʼЛири и Джоном Хьюзом. Когда последний похвастался, что победит ОʼЛири, если только он сможет позволить себе попасть в Британию, богатый чемпион ответил: "Я построю тебе мост". (С тех пор Хьюз называл его "тем пройдохой, который предложил построить мне мост".)

Были даже ранние допинговые скандалы — в 1876 году было обнаружено, что Уэстон жевал листья коки во время прогулки. Этот натуральный продукт в качестве стимулятора использовался в древности, еще до цивилизации инков в Южной Америке, где его использовали местные жители для снятия усталости и голода. Хотя во многих странах и по сей день запрещено употребление коки из-за ее вызывающих привыкание свойств, в то время жевание коки не было строгим нарушением закона — просто неспортивно. Оправдание Уэстона осталось классическим: коку прописал ему врач.

Сэр Джон Дагдейл Эстли помог сделать спортивную ходьбу, которая ранее имела не самую отличную репутацию, более достойным занятием, введя правила и чувство справедливости.

"Спортивная ходьба была чрезвычайно популярна по нескольким причинам", — говорит Альгео. "Вы должны помнить, что индустриализация происходит быстро, люди переезжают в города и работают на заводах — они работают в ночную и раннюю утреннюю смены, и, поскольку это было непрерывное мероприятие, происходившее в течение шести дней, оно всегда было открыто." Рабочие могли прекратить работу в 7:00, а затем присоединиться к шумной толпе на соревнованиях по ходьбе за очень небольшие деньги.

"Запятнанная победа"

Еще на пятой "Великой шестидневной гонке» спортсмены начали выходить из палаток и выстраиваться на дорожке. Они были родом из Англии и юго-восточной Прибалтики (тогда Пруссии), и их состояние было тщательно изучено аудиторией, которая обсуждала их, как лошадей. Некоторые считали, что телосложение Чарльза Роуэлла «слишком хорошее" — он выглядел худым и, по их словам, явно слишком много тренировался. Другие размышляли о ногах Панчота и Георгия Азаила, которые ранее были травмированы. В Нью-Йорке фаворитом был Джон Эннис, в то время как Бостон возлагал большие надежды на своего спортсмена Фрэнка Харта, который впоследствии стал одной из первых чернокожих звезд спорта Америки.

После долгих рукопожатий и снятия пальто мужчины были готовы. Прозвучал стартовый сигнал, и они тронулись — а крики толпы буквально сотрясали здание. Азаил первым завершил круг и сохранял лидерство в течение первых 12. Каждый раз, когда участники подходили к дальнему концу поля, зрители рвались в ту сторону, сокрушая друг друга и почти преодолевая барьер впереди.

Двадцать четыре часа спустя Роуэлл накопил преимущество — и выиграл большой бонус и различные серебряные безделушки. К 36 часам он побил рекорд. Мерритт, Хазаил, Харт и Гийон боролись за второе место примерно в 30 милях (48 км) позади него, в то время как Уэстона разъяренные фанаты обвинили в «абсурдных выходках и идиотских гримасах» после восьмичасового перерыва. В последующие дни участники постепенно выбывали из турнира, и казалось, что победа Роуэлла обеспечена. Затем в пятницу утром он внезапно почувствовал усталость. Он провел шесть часов в своей палатке и, наконец, очнулся "в конвульсиях", что очень встревожило толпу, особенно тех, кто делал на него ставку.

Однако Роуэлл подскочил и присоединился к гонке, продлившейся до ночи. В последний день соревнования он преодолел 500-ю милю и в итоге добавил к этому результату еще 30. Затем он внезапно удалился в свою палатку, более чем за два часа до истечения отведенного времени.

Профессиональные спортсмены по ходьбе часто были выходцами из совершенно разных профессий, например, Чарльз Роуэлл (на фото), который первоначально был лодочником в Кембридже.

Гонка продолжалась, и по мере приближения последних решающих моментов толпа стала рваться на поле, расталкивая все на своем пути. Все закончилось незадолго до 22:00, победителем стал Роуэлл, за которым следуют Азаил и Харт. На них посыпались букеты цветов, и на следующий день это событие было на первых полосах газет.

Как ни странно, чемпиона подвергли резкой критике. Многие фанаты сделали в обеденное время ставки, что он пройдет 531 милю (855 км) или даже 535 (861 км). Если бы он продержался еще час, он мог бы спасти их от потери огромных денежных сумм. Нью-йоркская газета "The Sun" зашла так далеко, что заявила, что он «запятнал» свой триумф.

Эволюционное преимущество

С тех пор Великую Шестидневную гонку превзошли множество современных соревнований на выносливость, таких как изнурительная 52-дневная гонка "Самопреодоление" на 3100 миль (около 5 тыс км – прим.ред.), в которой участники должны проходить 60 миль (около 96 км – прим.ред.) каждый день, чтобы достичь цели.

Но как биологически возможны такие подвиги выносливости? Одна из горячо обсуждаемых теорий заключается в том, что это связано с нашей ранней эволюционной историей. "Охота настойчивостью» включает в себя преследование крупных жертв в течение нескольких часов или дней, пока они не упадут от истощения и не будут легко убиты. Некоторые народы охотников-собирателей используют эту технику и по сей день, например, племя сан, у которых есть территории по всей южной Африке.

Считается, что преимущества охоты настойчивостью зависят от особенностей человеческой биологии. Как безволосые, потные обезьяны, мы можем иметь преимущество перед пушистыми копытными, такими как олени, которые не обладают такой же способностью использовать испарение для рассеивания тепла и, следовательно, могут быстрее перегреваться на больших расстояниях.

Так получилось, что вопрос о том, кто обладает большей выносливостью, человек или животное, на протяжении веков вызывал восхищение. Впервые его поставили участники соревнований по спортивной ходьбе — и, как всегда, все началось со спора.

В 1818 году английский атлет Дж. Барнетт поспорил, что сможет победить лошадь в 48-часовой гонке. Лошадь выиграла с результатом 179 миль (288 км) по сравнению с 158 милями (254 км), хотя она несла на себе 168 фунтов (76 кг). Однако, поскольку это была короткая гонка, то не считалось окончательным поражением. Следующим попытался это сделать Гийон, через более чем 60 лет — ему снова не удалось выиграть. Он проиграл 50 миль (80 км) за 52 часа (он винил в этом холодный воздух).

Но как насчет одной из знаменитых шестидневных гонок? После неудачной первой попытки в 1880 году 15 человек и пять лошадей вышли на трассу в Чикаго для грандиозного испытания. На глазах у огромной толпы лошади сначала с явным преимуществом превосходили своих двуногих противников — на второй день одна лошадь преодолела 220 миль (354 км) против 195 миль (313 км) человека. Затем произошло что-то неожиданное.

На пятый день ведущая лошадь — черная кобыла по кличке Бетси Бейкер — перестала реагировать на хлыст и вышла из гонки на два часа. Она явно была измотана, и ничего не могло заставить ее продолжить это изматывающее состязание, кроме шампанского. Победил житель Нью-Йорка Майкл Бирн, пройдя 578 миль (930 км) против 563 миль (906 км), пройденных лошадью.

Гонки между людьми и лошадьми остаются в центре внимания и по сей день, и в прошлом году группа ученых решила выяснить, что же происходит на самом деле. Они проанализировали результаты трех ежегодных соревнований "человек против лошади" и сравнили их с условиями дня. Они обнаружили, что скорость бега лошадей в жаркую погоду ухудшается быстрее, чем у людей, что, по мнению авторов, намекает на то, что мы могли бы адаптироваться для выносливого бега при высоких температурах.

Между тем более раннее исследование показало, что у спортсменов, выступающих на выносливость, которые успешно завершили такие соревнования при высоких температурах, как правило, были более длинные ноги, что можно интерпретировать как свидетельство того, что длинноногая форма тела современных людей эволюционировала из-за избирательного преимущества, которое они обеспечивали во время регулярных периодов длительных нагрузок.

Спад популярности и перерождение

Независимо от того, адаптированы мы к этому или нет, участники соревнований по спортивной ходьбе лишь на короткое время оказались в центре внимания.

К марту 1881 года интерес к этому странному спорту упал. Это были последние дни пояса ОʼЛири — конкурирующего шестидневного соревнования, организованного спортсменом Дэниелом ОʼЛири, который, по-видимому, решил, что это лучшее использование его невероятных богатств, чем строительство моста своему сопернику. В газете "New York Times" событие описывалось как скучное, привлекшее небольшое количество зрителей и не вдохновляющее спортсменов.

Когда знаменитые пешеходы Хьюз и Харт ушли на пенсию, общественный интерес исчез в мгновение ока. Днем зал был почти пуст, а ночью аудитория составляла менее 10% от того, что было раньше. Газета пришла к выводу: "Этот факт указывает на неизбежный вывод, что люди наконец осознают тот факт, что соревнования по спортивной ходьбе, если они не являются цирком в худшем смысле этого слова, в лучшем случае являются жестокими зрелищами, которые нельзя терпеть в цивилизованном сообществе".

Позорные реалии, о которых говорил репортер, всегда были темным секретом спорта. Хотя шестидневная прогулка может показаться здоровой, пешеходная прогулка была скорее зрелищем боли и бреда, чем спортивным мастерством. Из-за того, что спортсмены не спали совсем или не спали достаточное количество времени, из-за избытка шампанского и частых травм, лучшие спортсмены обычно половину гонки шли по полю, шатаясь.

"Это было ужасно, но в то время людям это было интересно", — говорит Альгео.

Дерек Мартин, студент докторантуры, изучающий спортивную ходьбу в Манчестерском столичном университете, сравнивает ее с увлечением танцевальными соревнованиями, охватившим Америку во время Великой депрессии. "Идея заключалась в том, что пары будут танцевать, и победителем будет тот, кто последним будет держаться на ногах — я бы сказал, что было немного жестоко стоять и смотреть, как люди доводят себя до предела выносливости".

Спортсмен Фрэнк Харт был самым известным спортсменом в Америке в 1880 году. В том году он прошел рекордные 565 миль (909 км) за одно шестидневное соревнование.

Последним ударом стало изобретение велосипеда. "Внезапно во всех этих местах, где проводились шестидневные соревнования по ходьбе, теперь можно проводить велогонки продолжительностью по шесть-восемь дней", — говорит Альгео. Жажда наблюдать, как люди причиняют себе вред, все еще была, но "аварии были немного более впечатляющими при скорости 20 миль в час, чем на скорости три мили в час", — говорит он.

Современность спортивной ходьбы

Спортивная ходьба, конечно, не исчезла. В конце концов этот вид спорта превратился в нечто более приемлемое для публики и с меньшей вероятностью причинить вред участникам. Современная спортивная ходьба предполагает прохождение установленного расстояния как можно быстрее — обычно более разумные 20 км (12 миль, олимпийская дистанция для женщин) или 50 км (31 миля, мужская дистанция). Чтобы отличать этот спорт от бега придумали правило, которое гласит, что одна нога должна всегда стоять на земле в любой момент времени.

И, наверное, еще рано говорить наверняка, что соревнования по ходьбе ушли навсегда. "Эти соревнования на выносливость приходили и уходили на протяжении всей истории", — говорит Мартин.

Возьмем, к примеру, Олимпийский марафон, который впервые был представлен как совершенно новый вид спорта в 1896 году. Он был вдохновлен древнегреческой легендой о посланнике Фидиппиде, который бежал из города Марафон в Афины, и добавил ощущение преемственности — хотя в классической версии Олимпийских игр не было гонки на расстояние более чем три мили (5 км).

После начального ажиотажа на протяжении десятилетий спорт в основном ограничивался этим событием. Только в 1970-х и 80-х годах возникли публичные соревнования, и они собрали поклонников по всему миру. "Никто не думал, что обычный человек может пробежать марафон", — говорит Мартин. Но, теперь это могут попробовать сделать все желающие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что был отменет знаменитый Нью-йоркский марафон.