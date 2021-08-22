Дивний вид спорту XIX століття, який був популярнішим за футбол: що ми про це знаємо?

Як людина з конем змагалася, і що з цього вийшло

Що ми знаємо про розваги людей позаминулого століття? Бокс і скачки були не єдиними видовищами того часу.

Пізнавальна стаття на сайті "BBC" розповідає про виникнення, розвиток і згасання, або точніше сказати переродження одного виду спорту, який колись збирав величезні стадіони вболівальників. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Спортивна ходьба на витривалість була спортом з епічним суперництвом, неймовірною зарплатнею, гарячковим націоналізмом, ексцентричними особистостями і шестиденними прогулянками на 450 миль (725 км — прим.ред.).

Змагання зазвичай починалося досить незвично, о 01:00 ночі в неділю.

Це було 21 вересня 1879 року і 13 (в переважній більшості) вусатих спортсменів в обтягуючих легінсах і крихітних шортах зібралися під високими арками Медісон-Сквер-Гарден (спортивний комплекс в Нью-Йорку, США — прим. Ред.) в Нью-Йорку — і разом з ними 10 тисяч хрипких глядачів.

Це було найочікуваніша спортивна подія тієї епохи, наповнена манією, яку світ рідко бачив раніше. Учасники вже були міжнародними знаменитостями і прибули в супроводі власних дієтологів, лікарів, кухарів, особистих спортивних масажистів і тренерів, які часто рекомендували їм пити шампанське на ходу.

Спортсмени були також відомі своєю характерною ходою, такою як «рись» Чарльза Роуелла і механічний крок Чарльза Гаррімана

Раніше в той же день у місця проведення змагань зібралися великі натовпи людей, і більше 200 чоловік спробували проникнути всередину під приводом того, що працюють зі спортсменами. Одна жінка закричала: "Впусти мене! Я подолог, яка піклується про ноги учасника Пітера Панчота!". Про це писала свого часу газета "New York Herald". Ходили чутки, що ті, хто не міг дозволити собі вхідний квиток за 1 долар, могли спробувати вибити двері.

Все було дуже серйозно. Існувала корпоративна спонсорська підтримка: один спортсмен, який був присутній на матчі, хоча і не брав участі в змаганнях, був представником торгової марки солі. Були закуски, в тому числі смажені каштани і мариновані яйця, і кухлі пива, які наповнювалися за муніципальний рахунок. Був повний військовий оркестр, що надавав арені певну націоналістичну атмосферу. Робилися екстравагантні ставки. Над натовпом майоріли прапори, було багато репортерів і дами махали хустками.

Це був не футбольний матч, тенісний турнір або баскетбольний матч — це було змагання зі "спортивної ходьби", в якому публіка платила за те, щоб дивитися, як люди ходять. Цей конкретний турнір був п’ятою Великою Шестиденною гонкою, організованою британським політиком і спортивним бароном сером Джоном Астлі.

Правила були прості — по суті, учасники повинні були ходити по колу протягом шести днів поспіль, поки вони не пройдуть відстань, еквівалентну, як мінімум, 450 миль (724 км). Вони можуть бігти, йти, брести або повзти, але вони не повинні залишати овальну доріжку з тирси, поки гонка не закінчиться. Замість цього вони могли поїсти, попити, поспати (і, ймовірно, задовольнити і інші природні потреби організму) в маленьких наметах збоку, деякі з яких були продумано забезпечені всім необхідним.

Так само, як в наш час, спортсменам тих років платили величезні суми. Той, хто проходив найдалі за відведений час, вигравав 25 тис доларів (близько 679 тис доларів або 494 тис фунтів стерлінгів на сьогоднішній день) і пояс з чистого срібла з вигравіруваним написом «Чемпіон світу на довгі дистанції».

Звідки взялося це дивне спортивне захоплення? Як такі подвиги на витривалість були можливі з біологічної точки зору? І чому воно зникло?

Дурне парі — як все починалося

Змагання починалося як слід — з переслідування і парі.

Це був 1859, і Едвард Пейсон Уестон був худорлявим 19-річним хлопчиком-посильним, який працював у "New York Herald" — газеті, яка пізніше докладно розповість про його кар’єру. Він повинен був забрати коробку елітних квітів з фургона і відправити їх в якості подарунка від імені свого боса, але забув — фургон прибув, а потім знову поїхав. Щоб виправити свою помилку, він переслідував його по всьому місту, в кінці кінців наздогнав на 70-й Західної вулиці.

Колеги Уестона із захопленням стежили за цим випробуванням, і наступного дня він був удостоєний подвійної винагороди за свої героїчні зусилля. Визнаючи свої ноги потенційною золотою жилою, рік по тому він побився об заклад з однією людиною щодо результату президентських виборів 1860 року. Той, хто програв погодився відправитися до Вашингтона, щоб побачити інавгурацію. Він зробив ставку на суперника Авраама Лінкольна, маловідомого демократа Джона Брекинридж — так скоро він опинився в 10-денному поході, який відразу приніс йому славу.

Зрештою, він став піонером в походах на витривалість проти інших людей, а інше вже історія. Першопроходець зачарував як лікарів, так і представників громадськості — перші уважно спостерігали за ним, аж до того, що вивчали його сечу і фекалії.

У міру розвитку химерного виду спорту учасники набували багато звичних нам сьогодні образів.

Знамениті спортсмени отримали ласкаві прізвиська — уродженець Лондона, палітурник книг, що став чемпіоном, Вільям Гейл був відомий як "Довгов’язий мандрівник Кардіффа", а сам Уестон був "ходуном Уестоном".

Метью Альгео, автор книги "Спортивна ходьба: коли улюбленим заняттям американців було дивитися, як люди ходять", пояснює, що, хоча спостереження за людьми, що йдуть по колу, може здатися особливо сухим за сучасними спортивними стандартами, виступи на арені були барвистими і живими. "Уестон завжди одягався і носив плащ і хлист".

Едвард Пейсон Уестон був завзятим спортсменом по ходьбі на протязі всього свого дорослого життя і пройшов тисячі п’ятсот сорок шість миль (2488 км) від Нью-Йорка до Міннеаполіса в свої 70 років

У кожного була своя фірмова техніка — Уестон був відомий своїм розгойдуванням (його іноді називали "Хитрий неваляшка"), в той час як знаменитий Деніел О’Лірі був відомий тим, що рухав руками, як поршнями, і стискав по качану кукурудзи в кожній руці, які, як він стверджував, допомагали вбирати його піт.

«Діти будуть імітувати кроки своїх улюблених спортсменів», — говорив Альгео. Їх нав’язливі ідеї послужили джерелом натхнення для перших колекційних карток — змінних зображень знаменитостей на пачках сигарет. У міру того, як їх слава росла, у спортсменів розвивалися знайомі звички, подібні сучасним знаменитостям. Під час однієї гонки в Лондоні чемпіон попросив привезти глечики з водою з міста Честер, що знаходиться в 200 милях (321 км) від нього, тому що саме таку воду він пив, коли тренувався.

Виникло запекле суперництво, наприклад, між О’Лірі і Джоном Хьюзом. Коли останній похвалився, що переможе О’Лірі, якщо тільки він зможе дозволити собі потрапити до Британії, багатий чемпіон відповів: "Я збудую тобі міст". (З тих пір Хьюз називав його "тим пройдисвітом, який запропонував побудувати мені міст".)

Були навіть ранні допінгові скандали — в 1876 році було виявлено, що Уестон жував листя коки під час ходи. Цей натуральний продукт в якості стимулятора використовувався в давнину, ще до цивілізації інків в Південній Америці, де його використовували місцеві жителі для зняття втоми і голоду. Хоча в багатьох країнах і до цього дня заборонено вживання коки через її властивість викликати звикання, в той час жування коки не було суворим порушенням закону — просто неспортивно. Виправдання Уестона залишилося класичним: коку прописав йому лікар.

Сер Джон Дагдейл Естлі допоміг зробити спортивну ходьбу, яка раніше мала не саму відмінну репутацію, більш гідним заняттям, ввівши правила і почуття справедливості.

"Спортивна ходьба була надзвичайно популярна з кількох причин", — говорить Альгео. "Ви повинні пам’ятати, що індустріалізація відбувається швидко, люди переїжджають в міста і працюють на заводах — вони працюють в нічну і ранню ранкову зміни, і, оскільки це був безперервний захід, що відбувався протягом шести днів, він завжди був відкритий."Робітники могли припинити роботу о 7:00, а потім приєднатися до галасливого натовпу на змаганнях з ходьби за дуже невеликі гроші".

"Заплямована перемога"

Ще на п’ятій "Великій шестиденній гонці» спортсмени почали виходити з наметів і вишиковуватися на доріжці. Вони були родом з Англії і південно-східної Прибалтики (тоді Пруссії), і їх стан було ретельно вивчено аудиторією, яка обговорювала їх, як коней. Дехто вважав, що статура Чарльза Роуелла "занадто добра" — він виглядав худим і, за їхніми словами, явно занадто багато тренувався. Інші міркували про ноги Панчота і Георгія Азаїла, які раніше були травмовані. У Нью-Йорку фаворитом був Джон Енніс, в той час як Бостон покладав великі надії на свого спортсмена Френка Харта, який згодом став однією з перших чорношкірих зірок спорту Америки.

Після довгих рукостискань і зняття пальто чоловіки були готові. Пролунав стартовий сигнал, і вони рушили — а крики натовпу буквально стрясали будівлю. Азаїл першим завершив коло і зберігав лідерство протягом перших 12. Кожен раз, коли учасники підходили до дальнього кінця поля, глядачі рвалися в ту сторону, трощачи один одного і майже долаючи бар’єр попереду.

Двадцять чотири години потому Роуелл накопичив перевагу — і виграв великий бонус і різні срібні дрібнички. До 36 години він побив рекорд. Меррітт, Хазан, Харт і Гийон боролися за друге місце приблизно в 30 милях (48 км) позаду нього, в той час як Уестона розлючені фанати звинуватили в «абсурдних витівках і ідіотських гримасах» після восьмигодинної перерви. У наступні дні учасники поступово вибували з турніру, і здавалося, що перемога Роуелла забезпечена. Потім в п’ятницю вранці він раптово відчув втому. Він провів шість годин у своєму наметі і, нарешті, прийшов до тями "в конвульсіях", що дуже стривожило натовп, особливо тих, хто робив на нього ставку.

Однак Роуелл підскочив і приєднався до гонки, котра тривала до ночі. В останній день змагання він подолав 500-ю милю і в підсумку додав до цього результату ще 30. Потім він раптово пішов у свій намет, більш ніж за дві години до закінчення відведеного часу.

Професійні спортсмени з ходьби часто були вихідцями з абсолютно різних професій, наприклад, Чарльз Роуелл (на фото), який спочатку був човнярем в Кембриджі.

Гонка тривала, і в міру наближення останніх вирішальних моментів натовп почав рватися на поле, розштовхуючи все на своєму шляху. Все закінчилося незадовго до 22:00, переможцем став Роуелл, за яким йшли Азаїл і Харт. На них посипалися букети квітів, і на наступний день ця подія була на перших шпальтах газет.

Як не дивно, чемпіона піддали різкій критиці. Багато фанатів зробили в обідній час ставки, що він пройде 531 милю (855 км) або навіть 535 (861 км). Якби він протримався ще годину, він міг би врятувати їх від втрати величезних грошових сум. Нью-йоркська газета "The Sun" зайшла так далеко, що заявила, що він «заплямував» свій тріумф.

Еволюційну перевага

З тих пір Велику Шестиденну гонку перевершили безліч сучасних змагань на витривалість, таких як виснажлива 52-денна гонка "самоподолання" на 3100 миль (близько 5 тис км — прим.ред.), в якій учасники повинні проходити 60 миль (близько 96 км — прим.ред.) кожного дня, щоб досягти мети.

Але як біологічно можливі такі подвиги витривалості? Одна з гаряче обговорюваних теорій полягає в тому, що це пов’язано з нашою ранньою еволюційною історією. "Полювання наполегливістю" включає в себе переслідування великих жертв протягом декількох годин або днів, поки вони не впадуть від виснаження і не будуть легко вбиті. Деякі народи мисливців-збирачів використовують цю техніку і по сей день, наприклад, плем’я сан, у яких є території по всій південній Африці.

Вважається, що переваги полювання наполегливістю залежать від особливостей людської біології. Як безволосі, спітнілі мавпи, ми можемо мати перевагу перед пухнастими копитними, такими як олені, які не володіють такою ж здатністю використовувати випаровування для розсіювання тепла і, отже, можуть швидше перегріватися на великих відстанях.

Так вийшло, що питання про те, хто володіє більшою витривалістю, людина або тварина, протягом століть викликало захоплення. Вперше його поставили учасники змагань зі спортивної ходьби — і, як завжди, все почалося із суперечки.

У 1818 році англійський атлет Дж. Барнетт посперечався, що зможе перемогти коня у 48-годинній гонці. Кінь виграла з результатом 179 миль (288 км) в порівнянні з 158 милями (254 км), хоча він ніс на собі 168 фунтів (76 кг). Однак, оскільки це була коротка гонка, то не вважалася остаточною поразкою. Наступним спробував це зробити Гийон, через більш ніж 60 років — йому знову не вдалося виграти. Він програв 50 миль (80 км) за 52 години (він звинувачував в цьому холодне повітря).

Але а щодо однієї зі знаменитих шестиденних гонок? Після невдалої першої спроби в 1880 році 15 осіб і п’ять коней вийшли на трасу в Чикаго для грандіозного випробування. На очах у величезної юрби коні спочатку з явною перевагою перевершували своїх двоногих супротивників — на другий день один кінь подолав 220 миль (354 км) проти 195 миль (313 км) людини. Потім сталося щось несподіване.

На п’ятий день лідируючий кінь — чорна кобила по кличці Бетсі Бейкер — перестала реагувати на хлист і вийшла з гонки на дві години. Вона явно була виснажена, і нічого не могло змусити її продовжити це вимотуюче змагання, крім шампанського. Переміг житель Нью-Йорка Майкл Бірн, пройшовши 578 миль (930 км) проти 563 миль (906 км), пройдених конем.

Гонки між людьми і кіньми залишаються в центрі уваги і до цього дня, і в минулому році група вчених вирішила з’ясувати, що ж відбувається насправді. Вони проаналізували результати трьох щорічних змагань "людина проти коня" і порівняли їх з умовами дня. Вони виявили, що швидкість бігу коней в жарку погоду погіршується швидше, ніж у людей, що, на думку авторів, натякає на те, що ми могли б адаптуватися для витривалого бігу при високих температурах.

Тим часом більш раннє дослідження показало, що у спортсменів, які виступають на витривалість, які успішно завершили такі змагання при високих температурах, як правило, були довші ноги, що можна інтерпретувати як свідчення того, що довгонога форма тіла сучасних людей еволюціонувала через вибіркові переваги, які вони забезпечували під час регулярних періодів тривалих навантажень.

Спад популярності і переродження

Незалежно від того, адаптовані ми до цього чи ні, учасники змагань зі спортивної ходьби лише на короткий час опинилися в центрі уваги.

До березня 1881 року інтерес до цього дивного спорту впав. Це були останні дні пояса О’Лірі — конкуруючого шестиденного змагання, організованого спортсменом Деніелом О’Лірі, який, мабуть, вирішив, що це краще використання його неймовірних багатств, ніж будівництво моста своєму супернику. У газеті "New York Times" подія описувалося як нудна, та, що привернула невелику кількість глядачів і не надихала спортсменів.

Коли знамениті спортсмени Хьюз і Харт пішли на пенсію, суспільний інтерес зник в одну мить. Днем зал був майже порожній, а вночі аудиторія становила менше 10% від того, що було раніше. Газета дійшла висновку: "Цей факт вказує на неминучий висновок, що люди нарешті усвідомлять той факт, що змагання зі спортивної ходьби, якщо вони не є цирком в гіршому сенсі цього слова, в кращому випадку є жорстокими видовищами, які не можна терпіти в цивілізованому суспільстві".

Ганебні реалії, про які говорив репортер, завжди були темним секретом спорту. Хоча шестиденна гонка може здатися здоровою, пішохідною прогулянкою була радше видовищем болю і марення, ніж спортивною майстерністю. Через те, що спортсмени не спали зовсім або не спали достатню кількість часу, через надлишок шампанського і частих травм, кращі спортсмени зазвичай половину гонки йшли по полю, хитаючись.

"Це було жахливо, але в той час людям це було цікаво", — каже Альгео.

Дерек Мартін, студент докторантури, що вивчає спортивну ходьбу в Манчестерському столичному університеті, порівнює її з захопленням танцювальними змаганнями, яке охопило Америку під час Великої депресії. "Ідея полягала в тому, що пари танцюватимуть, і переможцем буде той, хто останнім буде триматися на ногах — я б сказав, що було трохи жорстоко стояти і дивитися, як люди доводять себе до межі витривалості".

Спортсмен Френк Харт був найвідомішим спортсменом в Америці в 1880 році. Того року він пройшов рекордні 565 миль (909 км) за одне шестиденне змагання.

Останнім ударом став винахід велосипеда. "Раптово у всіх цих місцях, де проводилися шестиденні змагання з ходьби, тепер можна проводити велогонки тривалістю по шість-вісім днів", — говорить Альгео. Жага спостерігати, як люди завдають собі шкоди, все ще була, але "аварії були трохи більш вражаючими при швидкості 20 миль на годину, ніж на швидкості три милі на годину", — говорить він.

Сучасність спортивної ходьби

Спортивна ходьба, звичайно, не зникла. Зрештою цей вид спорту перетворився на щось більш прийнятне для публіки і з меншою ймовірністю завдати шкоди учасникам. Сучасна спортивна ходьба передбачає проходження встановленої відстані якомога швидше — зазвичай більш розумні 20 км (12 миль, олімпійська дистанція для жінок) або 50 км (31 миля, чоловіча дистанція). Щоб відрізняти цей спорт від бігу придумали правило, яке свідчить, що одна нога повинна завжди стояти на землі в будь-який момент часу.

І, напевно, ще рано говорити з впевненістю, що змагання з ходьби пішли назавжди. "Ці змагання на витривалість приходили і зникали протягом всієї історії", — говорить Мартін.

Візьмемо, наприклад, Олімпійський марафон, який вперше був представлений як абсолютно новий вид спорту в 1896 році. Він був натхненний давньогрецькою легендою про посланника Фідіппіда, який біг з міста Марафон до Афін, і додав відчуття спадкоємності — хоча в класичній версії Олімпійських ігор не було гонки на відстань більш ніж три милі (5 км).

Після початкового ажіотажу протягом десятиліть спорт в основному обмежувався цією подією. Тільки в 1970-х і 80-х роках виникли публічні змагання, і вони зібрали шанувальників по всьому світу. "Ніхто не думав, що звичайна людина може пробігти марафон", — говорить Мартін. Але, тепер це можуть спробувати зробити всі охочі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Бостонський марафон вперше скасували за 124-річну історію.