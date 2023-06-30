+35 приближается! Синоптики дали "горячий" прогноз на неделю

На юге Украины температура воздуха будет достигать +35 градусов выше нуля.

Первый месяц календарного лета 2023 года "доживает" свои последние часы. В двадцатые числа июнь принес неожиданное похолодание и множество грозовых дождей. Однако, по прогнозам синоптиков, начало июля будет совсем другим: страну накроет волна раскаленного воздуха, а в некоторых регионах столбики термометров даже покажут до +35. Чего ожидать от погоды уже в ближайшую неделю, выяснял "Телеграф".

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, уже с выходных начнется постепенное повышение температуры.

"В начале июля, и даже всю первую декаду июля, будет преобладать настоящая летняя погода", — объясняет Птуха "Телеграфу".

Уже в субботу, 1 июля, на севере, юге и в центре дневная температура воздуха составит от 25 до 29 градусов тепла. На востоке и западе немного прохладнее: 23-25 градусов с отметкой "плюс", и "мокро", ведь в этих регионах синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди и даже настоящие ливни.

А дальше температура воздуха станет только расти.

"2,3 июля ночью в Украине ожидается 14-19 градусов выше нуля, а на побережье морей до 22 градусов тепла. В дневные часы — 25-30 градусов тепла, в западных областях немного прохладнее: 21-26 градусов тепла", — добавила синоптик.

Впрочем, кратковременные осадки все равно сохранятся, но сильной прохлады не принесут.

"Пока погода не стабилизируется, и на следующей неделе неустойчивая атмосфера сохранится и будут осадки, ведь стабильного антициклона нет. На температурный фон это не повлияет: днем будут осадки, а потом снова будет хорошо припекать летнее солнце. Но грозовых дождей особенно в дневные часы следует ожидать. Поэтому 2 июля в западных и северных регионах, а 3 июля днем в центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье пройдут грозовые дожди. На остальных территориях Украины в эти дни без осадков", — уверяет Наталья Птуха.

На экваторе следующей недели настоящего лета станет еще больше.

"4,5 июля ночью следует ожидать 13-19 градусов выше нуля, а днем 24-30 градусов тепла. На юге Украины будет жарче: ночью 17-22 градуса тепла, а днем стабильно от +27 до +33 градусов. В эти дни преимущественно без осадков. Только в западных регионах и северных областях могут пройти грозовые дожди", — рассказывает синоптик Укргидрометцентра.

В конце же рабочей недели ожидается самая настоящая жара. Но и дожди никуда не исчезнут.

"6 июля на большинстве территории Украины температура воздуха вырастет: ночью около 17-23 градусов тепла, (традиционно несколько прохладнее на западе 14-20 градусов выше нуля), а днем от +27 до +33 градусов. А вот на юге температура воздуха повысится еще больше: ночью 21-26 градусов тепла, а днем 30-35 градусов выше нуля. На Киевщине 33 градуса тепла вряд ли следует ожидать, но 30 градусов стабильно будет. 6 июля на правобережье, а 8,9 июля по всей территории Украины прогнозируются кратковременные дожди с грозами", — подчеркнула Наталья Птуха.

Такой резкий рост температуры полностью укладывается в предыдущие прогнозы синоптиков, которые предупреждали, что лето в Украине будет теплее нормы.

"В целом среднемесячная температура в июле, по прогнозам наших специалистов, предполагается на уровне 20-25 градусов выше нуля. Это на 1-2 градуса выше климатической нормы", — резюмировала синоптик.