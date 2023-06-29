Будет рекордная жара: народный синоптик дал прогноз погоды на июль в Украине

Ночной прохлады тоже ожидать не стоит

Первый месяц лета в 2023 году удивил украинцев температурными прыжками и осадками, однако в июле ожидается меньше дождей и рекордная жара.

Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, в первую декаду июля в Украине ожидаются умеренные температуры и выпадение осадков, а вот середина месяца выдастся уже жаркой.

"Чуть ли не с самого начала второй декады июля в Украину придет жара. В отдельные дни она будет даже рекордной", — подчеркнул Деркач.

По его словам, во вторую декаду месяца будет достаточно тепло даже ночью, при этом осадков практически не ожидается.

В конце июля жара уже начнет спадать, прогнозирует синоптик, ночью будет становиться холоднее, однако несколько по-настоящему жарких дней все же стоит ожидать.

Стоит заметить, что вместе с жарой на вторую декаду июля на украинцев обрушится еще и сильная магнитная буря, — в течение двух дней ожидаются геомагнитные штормы силой в 5-6 баллов. Такую солнечную активность могут почувствовать на себе пожилые, беременные, метеочувствительные люди, а также лица с хроническими болезнями.