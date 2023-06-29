Буде рекордна спека: народний синоптик дав прогноз погоди на липень в Україні

Нічної прохолоди теж не варто очікувати

Перший місяць літа 2023 року здивував українців температурними стрибками та опадами, однак у липні очікується менше дощів та рекордна спека.

Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач.

За його словами, у першу декаду липня в Україні очікуються помірні температури та випадання опадів, а ось середина місяця видасться вже спекотною.

"Чи не з самого початку другої декади липня в Україну прийде спека. В окремі дні вона буде навіть рекордною", — наголосив Деркач.

За його словами, у другій декаді місяця буде достатньо тепло навіть уночі, при цьому опадів практично не очікується.

Наприкінці липня спека вже почне спадати, прогнозує синоптик, вночі буде холодніше, проте кілька по-справжньому спекотних днів все ж таки варто очікувати.

Варто зауважити, що разом із спекою на другу декаду липня на українців обрушиться ще й сильна магнітна буря — протягом двох днів очікуються геомагнітні шторми силою в 5-6 балів. Таку сонячну активність можуть відчути на собі люди похилого віку, вагітні, метеочутливі люди, а також особи з хронічними хворобами.