+35 наближається! Синоптики дали "гарячий" прогноз на тиждень

На півдні України температура повітря сягатиме +35 градусів вище нуля

Перший місяць календарного літа 2023 "доживає" свої останні години. У двадцяті числа червень приніс несподіване похолодання і багато грозових дощів. Однак за прогнозами синоптиків початок липня буде зовсім іншим: країну накриє хвиля розжареного повітря, а в деяких регіонах стовпчики термометрів навіть покажуть до +35. Чого очікувати від погоди вже найближчого тижня, з’ясовував "Телеграф".

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, вже з вихідних почнеться поступове підвищення температури.

"На початку липня, і навіть всю першу декаду липня, переважатиме справжня літня погода", — пояснює Птуха "Телеграфу".

Вже у суботу, 1 липня, на півночі, півдні та в центрі денна температура повітря сягатиме від 25 до 29 градусів тепла. На сході та заході трохи прохолодніше: 23-25 градусів з позначкою "плюс", і "мокріше", адже в цих регіонах синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі і навіть справжні зливи.

А далі температура повітря почне тільки зростати.

"2,3 липня вночі в Україні очікується 14-19 градусів вище нуля, а на узбережжі морів до 22 градусів тепла. В денні години – 25-30 градусів тепла, в західних областях трохи прохолодніше: 21-26 градусів тепла", — додала синоптик.

Втім, короткочасні опади все одно зберігатимуться, але сильної прохолоди не принесуть.

"Поки що погода не стабілізується, і впродовж наступного тижня нестійка атмосфера збережеться і будуть опади, адже стабільного антициклону немає. На температурний фон це не вплине: вдень будуть опади, а потім знову буде гарно припікати літнє сонце. Але грозових дощів особливо в денні години слід очікувати. Тому 2 липня в західних і північних регіонах, а 3 липня вдень у центральних областях, на Прикарпатті і Закарпатті пройдуть грозові дощі. На решті територій України в ці дні без опадів", — запевняє Наталія Птуха.

На екваторі наступного тижня справжнього літа стане ще більше.

"4,5 липня вночі слід очікувати 13-19 градусів вище нуля, а вдень 24-30 градусів тепла. На півдні України буде гарячіше: вночі 17-22 градуси тепла, а вдень стабільно від +27 до +33 градусів. В ці дні переважно без опадів. Лише у західних регіонах і північних областях можуть пройти грозові дощі", — розказує синоптик Укргідрометцентру.

Наприкінці ж робочого тижня очікується справжнісінька спека. Але і дощі нікуди не зникнуть.

"6 липня на більшості території України температура повітря зросте: вночі близько 17-23 градусів тепла, (традиційно дещо прохолодніше на заході 14-20 градусів вище нуля), а вдень від +27 до +33 градусів. А от на півдні температура повітря підвищиться ще більше: вночі 21-26 градусів тепла, а вдень 30-35 градусів вище нуля. На Київщині 33 градуси тепла навряд слід очікувати, але 30 градусів стабільно буде. 6 липня на правобережжі, а 8,9 липня по всій території України прогнозуються короткочасні дощі з грозами", — підкреслила Наталія Птуха.

Таке різке зростання температури цілком вкладається в попередні прогнози синоптиків, які попереджали, що літо в Україні буде теплішим за норму.

"Загалом середньомісячна температура в липні, за прогнозами наших фахівців, передбачається на рівні 20-25 градусів вище нуля. Це на 1-2 градуси вище за кліматичну норму", — резюмувала синоптик.