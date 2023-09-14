Нужна для контрнаступления ВСУ: в терробороне рассказали, как по крохам собирают технику в Европе

С момента заключения соглашения до поставки техники в Украину истекает до трех месяцев

На днях силы Территориальной обороны ВСУ получили от волонтеров партию восстановленной британской техники: 15 гусеничных бронетранспортеров, 10 грузовиков и два бронированных тягача. Партия небольшая, однако, по словам военных, подразделения ТРО, которые создавались как легкая местная пехота, сейчас прикрывают тяжелые участки фронта, а потому нуждаются в технике, как в воздухе.

С какими сложностями сталкиваются терробороновцы при поиске и логистике тяжелой техники и как бюрократические "войска" в Европе тормозят этот процесс. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал офицер управления логистики Штаба командования ТРО ВСУ, подполковник Виктор Шевченко.

— Виктор, по каким алгоритмам территориальная оборона получает технику из Великобритании?

— В Великобритании техника списывается, затем ее выкупают частные компании, ремонтируют и отправляют по всему миру, где есть вооруженные конфликты. Это отдельная часть бизнеса, которым британцы занимаются уже 30 лет.

— Сколько времени проходит с момента, когда есть заказы на технику, до момента, когда техника появляется в Украине?

— С момента, когда мы выбрали в Великобритании технику (а она, конечно, сначала не работающая), ударили по рукам до момента, когда техника появляется в Украине, проходит около трех месяцев.

— Но ведь это довольно долго. За это время на фронте может произойти много перемен. Как используется это время?

— Месяц времени занимает получение лицензии британским продавцом согласно действующему законодательству. За этот месяц он ее ремонтирует. Через месяц логисты, получив экспертную лицензию от Великобритании, готовят документы на транзит техники по странам Европы. Этот процесс также занимает около месяца. Многое еще зависит от страны. Польша и Германия около двух недель, а Нидерланды это 3-4 дня. Собрав весь пакет документов на логистику, начинается сам процесс перевозки, который занимает до двух недель. Поєтому скорее нельзя.

— Страны ЕС с трудом согласовывают логистику техники для Украины?

— К примеру, через Францию мы вообще не перевозим технику.

— Почему же?

— Потому что Франция согласовывает документы около месяца и были случаи, что они вообще могут не согласовать и отказать без объяснения причин. А поскольку нам нужно максимально экономить время, поэтому такая история.

— А как мы получаем новую технику?

— Это уже как материально-техническая помощь на уровне стран НАТО, государств. Это идет в плановом порядке, все то, что мы видим по телевизору.

— Там логистика легче?

— Да, потому что это военные для военных, техника перевозится по железной дороге, самолетами. Но это тоже занимает время. Логистика всегда борется с временем, это ее суть.

— Враг отслеживает маршруты завоза зарубежной техники?

— Конечно. Все все знают. Нельзя скрыть такие партии.

— Атакуют логистические пути?

— Конечно. Фронт – он по всей стране. Но, благодаря нашим ребятам из ПВО, логистика идет.

— Почему так произошло, что терроборона стала подразделением ВСУ, которое, по словам самих военных, испытывает наибольший дефицит техники?

— С самого начала, согласно штату, суть территориальной обороны заключалась в том, что это пехота. У нас не должно быть бронированной техники, орудий и всего прочего. Но война идет таким образом, что мы не можем положить столько людей, сколько м*скали, поэтому мы исходим из того, что тероборона стоит на переднем крае и вынуждена иметь на вооружении технику, которая защищает и подвозит снаряды. А недостаток такой техники колоссальный. Поэтому за средства волонтеров, организаций мы можем по капле добавлять в бригады технику.

— Но ведь и по линии Минобороны территориальная оборона получает тяжелую технику?

— Да, мы получаем ее от Вооруженных сил, но ее нет безграничного количества.

— Какая именно техника сейчас больше всего нужна территориальной обороне?

— Наибольшая потребность — любая бронированная техника, ведь броня — это защита наших ребят. Кроме того, крайне необходима любая автомобильная техника, потому что на передний край нужно подвозить боеприпасы, личный состав и многое другое.

Тем более, что такая техника актуальна для контрнаступления. Одежда, аптечки имеют уже второстепенное значение.