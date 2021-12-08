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Новый способ получить деньги: в Украине заработает YouTube Shorts Fund

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Сервис YouTube Shorts доступен украинцам более года Новость обновлена 08 декабря 2021, 23:28
Сервис YouTube Shorts доступен украинцам более года

В месяц можно будет получать до 10 тысяч долларов

Украинцы получат еще одну возможность монетизировать свою блогерскую деятельность на YouTube. В этот раз — благодаря сервису коротких историй, точнее программе YouTube Shorts Fund, связанной с ним.

Подробности сообщили в официальном блоге "Google Україна".

В конце весны YouTube основал фонд поощрения для самых креативных видеоблогеров и артистов. Его размер колоссальный — 100 млн долларов. Пользователи сети из различных государств уже успели воспользоваться его преимуществами.

В Украине же, несмотря на то, что сам YouTube Shorts работает с сентября 2020-го, монетизация на коротких видео была невозможна. Однако все изменится уже в ближайшее время.

Программа YouTube Shorts Fund, которая будет запущена и в Украине, позволит отечественным юзерам получать финансовое вознаграждение за качественный контент. И плата, между прочим, весьма прилична — от 100 до 10000 долларов в месяц.

Главных требований от компании всего пять:

  • канал должен иметь хотя бы одно короткое видео в течении последних 180 дней;
  • все ролики должны отвечать правилам ютуба и монетизации, а также уважать авторское право;
  • не допускаются неоригинальные видео, имеющие "чужие" водные знаки;
  • канал может ранее не участвовать в программе монетизации;
  • все участники должны быть совершеннолетними.

Отметим, что в течении последних трех лет блогеры и артисты по всему миру получили монетизации от YouTube на сумму более 30 млрд долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие видео больше всего интересовали украинцев в течении 2021 года. Спойлер — на первом месте оказалось расследование Навального о дворце Путина.

Теги:
#Технологии #Финансы #YouTube #Соцсети #Монетизация #YouTube Shorts
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