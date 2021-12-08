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Новий спосіб заробити: в Україні запрацює YouTube Shorts Fund

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Сервіс YouTube Shorts доступний українцям більше року Новина оновлена 08 грудня 2021, 23:28
Сервіс YouTube Shorts доступний українцям більше року

На місяць можна буде отримувати до 10 тисяч доларів

Українці матимуть ще одну можливість монетизувати свою блогерську діяльність на YouTube. На цей раз — завдяки сервісу коротких історій, а точніше програмі YouTube Shorts Fund, пов’язаній із ним.

Подробиці повідомили в офіційному блозі Google Україна.

Наприкінці весни YouTube заснував фонд заохочення для найкреативніших відеоблогерів та артистів. Його розмір колосальний — 100 млн доларів. Користувачі мережі з різних країн вже встигли користуватися його перевагами.

В Україні ж, незважаючи на те, що сам YouTube Shorts працює з вересня 2020 року, монетизація на коротких відео була неможлива. Проте все зміниться вже найближчим часом.

Програма YouTube Shorts Fund, яка буде запущена і в Україні, дозволить вітчизняним користувачам отримувати фінансову винагороду за якісний контент. І плата, між іншим, дуже пристойна — від 100 до 10 000 доларів на місяць.

Головних вимог від компанії лише п’ять:

  • канал повинен мати хоча б одне коротке відео протягом останніх 180 днів;
  • всі ролики повинні відповідати правилам ютубу та монетизації, а також поважати авторське право;
  • не допускаються неоригінальні відео, що мають "чужі" водні знаки;
  • канал може раніше не брати участь у програмі монетизації;
  • всі учасники мають бути повнолітніми.

Зазначимо, що протягом останніх трьох років блогери та артисти по всьому світу отримали монетизації від YouTube на суму понад 30 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які відео найбільше цікавили українців протягом 2021 року. Спойлер — на першому місці виявилося розслідування Навального про палац Путіна.

Теги:
#Технології #Фінанси #YouTube #Соц мережі #Монетизація #YouTube Shorts
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