Украинцы сообщают о сбоях в работе "Приват24"

Технологические работы по модернизации приложения затянулись

"ПриватБанк", который ранее объявил о проведении технологических работ в приложении "Приват24" с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля, сообщил, что сейчас есть проблемы в работе некоторых сервисов.

Пользователи, которые не могут войти в приложение в понедельник после заявленных 8 утра, жалуются на то, что у них возникают трудности как с "Приват24", так и с сайтом.

"Ни приложение, ни сайт не работают. До сих пор. Подскажите, пожалуйста, когда будет устранена эта проблема?";

"И что? Когда включите? Неужели нельзя проводить регламентные работы в выходные или ночное время? Что за государственный подход? Когда будет работать?":

"Почему нельзя опрокинуть деньги????!!! Что за фигня снова".

На Facebook странице банка отвечают, что сейчас действительно есть проблемы в работе некоторых сервисов: "Извините за временные неудобства, нужно немного подождать".

Напомним, что из-за войны "ПриватБанк" закрыл часть отделений в городах, где идут интенсивные боевые действия. Какие филиалы остались открытыми – читайте в материале "Телеграфа".