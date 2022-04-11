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Українці повідомляють про збої у роботі "Приват24"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Приват24 Новина оновлена 11 квітня 2022, 14:23
Приват24

Технологічні роботи з модернізації програми затяглися

"ПриватБанк", який раніше оголосив про проведення технологічних робіт у додатку "Приват24" з 23.00 10 квітня до 8.00 11 квітня, повідомив, що зараз є проблеми в роботі деяких сервісів.

Користувачі, які не можуть увійти в додаток у понеділок після заявлених 8 ранку, скаржаться на те, що у них виникають труднощі як з "Приват24", так і з сайтом.

"Ні додаток, ні сайт не працюють. Досі. Підкажіть, будь ласка, коли буде усунуто цю проблему?";

"І що? Коли увімкнете? Невже не можна проводити регламентні роботи у вихідні чи нічний час? Що за державний підхід? Коли працюватиме?":

"Чому не можна перекинути гроші????!!! Що за фігня знову".

На Facebook сторінці банку відповідають, що зараз дійсно є проблеми у роботі деяких сервісів: "Вибачте за тимчасові незручності, потрібно трохи почекати".

Нагадаємо, що через війну "ПриватБанк" закрив частину відділень у містах, де йдуть інтенсивні бойові дії. Які філії залишилися відкритими – читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#ПриватБанк #Додатки #Несправності #Приват24
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