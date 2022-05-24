Нужно ли выключать стиральную машину из розетки после стирки: ответ вас удивит

Включать стиральную машину следует в отдельную розетку.

Если микроволновка — это королева кухни, то стиральная машинка — это повелительница ванны, даже если стоит она в другом месте (в коридоре или же на кухне). Стиралка — это также одна из самых необходимых вещей для каждой хозяйки, ведь она очень облегчает уборку. А чтобы техника работала долго и не ломалась, ею нужно правильно пользоваться и ухаживать за ней. К примеру, вы задумывались когда-нибудь, нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети?

Опасно ли оставлять вилку стиральной машины в розетке, пишет Ukr.Media.

Нужно ли после каждой стирки отключать стиральную машину из розетки

Ответ простой — не нужно, однако только в том случае если вы уверены в своей электропроводке. Если у вас плохая проводка, то для своего спокойствия можете отключить технику из сети, однако делать это не обязательно.

Стоит напомнить, что включать машинку можно только в заземленную розетку. Также у техники должна быть "своя" отдельная розетка, которая подает электричество только в один прибор. Не стоит использовать тройники и удлинители. Неисправные и поврежденные розетки чиним, и только потом используем.

Не лишним будет и периодически проверять кабель машинки на предмет повреждений. В случаи обнаружения - необходимо сразу же обратиться к специалисту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.