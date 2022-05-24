Чи потрібно вимикати пральну машину з розетки після прання: відповідь вас здивує

Вмикати пральну машину слід в окрему розетку.

Якщо мікрохвильова піч — це королева кухні, то пральна машинка — це володарка ванни, навіть якщо стоїть вона в іншому місці (у коридорі або ж на кухні). Пралка — це також одна з найнеобхідніших речей для кожної господині, адже вона дуже полегшує прибирання. А щоб техніка працювала довго і не ламалася, нею потрібно правильно користуватися та доглядати її. Наприклад, ви думали коли-небудь, чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі?

Чи небезпечно залишати вилку пральної машини в розетці після прання, пише Ukr.Media.

Чи потрібно після кожного прання відключати пральну машину з розетки

Відповідь проста — не потрібно, проте тільки якщо ви впевнені у своїй електропроводці. Якщо у вас погана проводка, то для свого спокою можете відключити техніку з мережі, проте робити це не обов’язково.

Вмикати машину можна тільки в заземлену розетку. Також у техніки має бути "своя" окрема розетка, яка подає електрику лише в один прилад. Не варто використовувати трійники та подовжувачі. Несправні та пошкоджені розетки чинимо, і лише потім використовуємо.

Не зайвим буде періодично перевіряти кабель машини на предмет пошкоджень. У разі виявлення необхідно одразу ж звернутися до фахівця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.