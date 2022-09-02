Презентация нового iPhone 14: где и когда смотреть

Американская компания запланировала свою ежегодную презентацию новых айфонов

Уже на следующей неделе, а именно 7 сентября, Apple запланировала проведение новой презентации, в рамках которой представит очередную новинку в виде линейки iPhone 14. Кроме того, компания представит несколько новых компьютеров Mac, недорогих iPad и три модели Apple Watch.

Как пишет издание Bloomberg, на этот раз Apple будет транслировать событие онлайн. Проводить офлайн-презентацию, как это было еще до начала пандемии коронавируса в мире, не собираются.

Когда и где смотреть

На официальном сайте американской технологической компании отмечается, что презентовать новый iPhone 14 и другую продукцию компании будут 7 сентября в 20:00 по киевскому времени (в 10:00 по местному) в театре имени Стива Джобса в кампусе Apple Park. Просмотреть мероприятие можно будет на официальном сайте компании в прямой трансляции или на YouTube.

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Что покажут

Уже по обычной схеме официально все детали презентации компания не раскрывает. Согласно предварительным данным, анонсировать планируют сразу четыре новых айфона в восьми цветах:

базовый iPhone 14,

iPhone 14 Pro,

iPhone 14 Max,

iPhone 14 Pro Max.

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