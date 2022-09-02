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Презентація нового iPhone 14: де і коли дивитись

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Анонсувати цьогоріч планують чотири нові моделі у новій лінійці iPhone Новина оновлена 02 вересня 2022, 12:03
Анонсувати цьогоріч планують чотири нові моделі у новій лінійці iPhone

Американська компанія запланувала свою щорічну презентацію нових айфонів

Вже на наступному тижні, а саме 7 вересня, Apple запланував проведення нової презентації, в рамках якої представить чергову новинку у вигляді лінійки iPhone 14. Крім того, компанія представить кілька нових комп’ютерів Mac, недорогих iPad і три моделі Apple Watch.

Як пише видання Bloomberg, цього разу Apple транслюватиме подію онлайн. Проводити офлайн-презентацію, як це було ще до початку пандемії коронавірусу у світі, не збираються.

Коли і де дивитись

На офіційному сайті американської технологічної компанії зазначається, що презентувати новий iPhone 14 та іншу продукцію компанії будуть 7 вересня о 20:00 годині за київським часом (о 10:00 за місцевим) у театрі імені Стіва Джобса в кампусі Apple Park. Переглянути захід можна буде на офіційному сайті компанії у прямій трансляції або на YouTube.

Що покажуть

Вже за звичною схемою офіційно всі деталі презентації компанія не розкриває. Згідно з попередніми даними, анонсувати планують одразу чотири нові айфони у восьми кольорах:

  • базовий iPhone 14,
  • iPhone 14 Pro,
  • iPhone 14 Max,
  • iPhone 14 Pro Max.

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#iPhone #Смартфон #Телефон #Презентація