Будем контролировать вражеские БПЛА? Чем для ВСУ так важен российский "Орлан-10"

Увлеченный комплекс управления бесполитиком станет очень важным

Совершенно новый дрон "Орлан-10" — беспилотный летательный аппарат — очень популярен в российской армии. В течение всей войны он нанес большой вред украинским войскам, ведь он ведет наблюдение за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности и мониторит передвижение войск.

Однако, для ВСУ он давно известен, его не раз сбивали, разбирали или вообще находили камеры Canon, которые скреплены синей лентой. Об этом рассказал специалист по вооружению, редактор сайта Defense.ua Олег Катков.

Украинские военные впервые захватили наземную станцию управления, средства связи, то есть весь комплекс беспилотника. Теперь у них есть возможность полноценно исследовать, как управляется этот дрон, какими сигналами и как они зашифровываются, как отвечает на них сам беспилотник. В лучшем случае украинская армия сможет создать клон станции управления и самостоятельно сажать "Орлан" на землю. Для специалистов отныне открылись отличные возможности.

Захваченный комплекс "Орлан-10"

Следует также отметить, что российская армия имеет около тысячи таких беспилотников, поэтому успеть быстро перепрошить их они вряд ли смогут. Основной проблемой может стать поиск необходимых компонентов для воспроизведения станции управления. Это могут быть довольно распространенные материалы, не находящиеся под санкциями, то есть их можно найти и на гражданском рынке. Однако уже давно подмечена закономерность того, что враг пытается использовать не какие-либо платы, а исключительно от определенных производителей и определенных типов.

Это было подмечено и на примере российских ракет. Их анализ помогает понять, кто является производителями запчастей, с ними проводят "беседу", чтобы сделать невозможными поставки в российскую федерацию. То же планируется сделать со станцией управления "Орлан-10".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Bayraktar Kızılelma может стать первым из беспилотников в линейке турецкого производителя с производимыми в Украине двигателями.