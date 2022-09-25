Остался целым и невредимым: новый iPhone 14 Pro пережил экстремальный краш-тест с бетонной лестницей (видео)

В ходе испытания гаджеты пролетели несколько этажей, ударяясь о металлические перила и ступеньки

Компания Apple настойчиво пытается продвигать свои новые девайсы, представленные недавно широкой публике.

С этой целью проводятся различные мероприятия, которые должны повысить привлекательность новых гаджетов, продающихся, по слухам, гораздо хуже своих предшественников.

Одним из таких событий был задуман и дроп-тест, в ходе которого блогеры с канала TechRax бросали смартфоны в лестничный колодец.

Испытанию подверглись iPhone 14 Pro и iPhone 13. Оба пролетели несколько этажей с ударами о металлические перила и бетонные лестницы.

Изначально устройства были в силиконовых чехлах, но с iPhone 14 Pro аксессуар слетел при первом сбросе, а с iPhone 13 — при втором. В итоге задняя панель iPhone 13 разбилась вдребезги после первых же ударов, а вот новый флагман остался практически невредим, что удивило даже авторов видео.

Дроп-тест для новых "айфонов"

Примечательно, что и iPhone 13 с разбитым корпусом остался в рабочем состоянии и даже целым дисплеем.

Аппарат после краш-теста

Напомним, что "айфоны" подвергаются критике не только со стороны любителей гаджетов на "андроид": недавно даже дочь основателя Apple Ева Джобс раскритиковала новые модели за отсутствие оригинальных идей.