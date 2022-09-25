Залишився цілим і неушкодженим: новий iPhone 14 Pro пережив екстремальний краш-тест із бетонними сходами (відео)

У ході випробування гаджети пролетіли кілька поверхів, ударяючись об металеві перила та сходи.

Компанія Apple наполегливо намагається просувати свої нові девайси, представлені нещодавно широкому загалу.

З цією метою проводяться різні заходи, які мають підвищити привабливість нових гаджетів, які, за чутками, продаються набагато гірше за своїх попередників.

Однією з таких подій був задуманий і дроп-тест, під час якого блогери з каналу TechRax кидали смартфони з верхніх поверхів східців.

Випробування проходили iPhone 14 Pro та iPhone 13. Обидва пролетіли кілька поверхів з ударами об металеві перила та бетонні сходи.

Спочатку пристрої були в силіконових чохлах, але з iPhone 14 Pro аксесуар злетів при першому скиданні, а з iPhone 13 — при другому. У результаті задня панель iPhone 13 розбилася вщент після перших ударів, а ось новий флагман залишився практично неушкодженим, що здивувало навіть авторів відео.

Дроп-тест для нових "айфонів"

При цьому iPhone 13 з розбитим корпусом залишився в робочому стані і навіть цілим дисплеєм.

Апарат після краш-тесту

Нагадаємо, що "айфони" критикують не тільки любителі гаджетів на "андроїд": нещодавно навіть дочка засновника Apple Єва Джобс розкритикувала нові моделі за відсутність оригінальних ідей.