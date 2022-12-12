Разнесли технику врага с одного выстрела: ВСУ показали блестящую работу украинского танка (видео)

Т-64БВ превратил вражеский Т-72Б3 в металлолом с одного выстрела

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать военную технику оккупантов, воюющих на нашей земле. В сети появилось видео блестящей работы наших воинов и танка Т-64БВ.

Украинские бойцы вышли на "дуэль" с врагом и показали, как модифицированный боевой танк Т-64БВ буквально превратил в груду металла вражеский Т-72Б3. Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВС Украины.

"Украинские танкисты доказали, кто хозяин в Украине! С первого выстрела вражеский танк превратился в металлолом. Слава Украине и танковым войскам!!! Победа за нами!", — отмечают украинские воины.

Т-64БВ является модификацией советского боевого танка Т-64. Ее выпуск продолжался с 1984 по 1987 год. Данная модель получила динамическую защиту "Контакт", усиленную противорадиационную защиту. Вооруженные силы Украины получили эти танки в 2017 году.

На Т-64БВ были установлены новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают защиту от помех и перехватов связи на дистанции до 70 километров.

В феврале текущего года "Харьковский бронетанковый завод" сообщил об испытаниях новой модернизации Т-64БВ образца 2022 года. Боевой танк был оснащен новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными решетчатыми кормовыми экранами и резиновыми щитками на башне. Также была усовершенствована система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

Характеристики Т-64БВ

Вес 42,4 т;

Длина 9 225 м;

Ширина 3 415 м;

Высота 2 170 м;

Экипаж — 3 человека;

Темп огня 8 выстр./мин;

Дальность огня — эффективная до 5 км;

Скорость шоссе: до 60 км/ч;

Бездорожье: 35-40 км/ч.

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