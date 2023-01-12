“Жесткие польские минометчики” под Кременной. 80-летнее оружие из США кошмарит оккупантов

Орудие-ветеран из США вводит в ужас оккупантов на Луганщине

Осенью 2022-го ВСУ получили от Литвы батарею легких 105-мм американских гаубиц М101. Несмотря на 80-летний возраст, они стали настоящим кошмаром для оккупантов под Кременной в Луганской области. Россияне так и не понимают, из чего их обстреливают.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, показывая работу артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как говорят сами артиллеристы, радиоперехват показал, что у оккупантов настоящая паника – они думают, что их обстреливают из минометов какие-то "жесткие польские минометчики". Впрочем, эту ошибку легко понять: по словам украинских бойцов, они выстреливают в сутки до 800 снарядов, в чем им помогает легкое и удобное наведение орудия на цель и быстрое заряжание.

Хотя США выпускали М101 еще во времена Второй мировой войны, в умелых руках украинских воинов она оказалась прекрасным средством для борьбы с оккупантами. Относительно легкая (чуть более 2 тонн), со скорострельностью до 5 выстрелов в минуту и дальностью стрельбы до 11,5 км, гаубица является мобильным и точным средством ведения артогня, позволяющим накрывать позиции противника, который путает ее с минометом.

Все это дает М101 возможность оставаться на вооружении более чем 20 стран мира, в том числе в самих США, где ее использует Корпус морской пехоты.

Тем временем крупную партию артиллерийского снаряжения для Украины отправит Пакистан, речь идет о 159 контейнерах со снарядами.