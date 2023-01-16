Быстрый и смертоносный: что собой являет украинский бронеавтомобиль “Новатор”

Бронеавтомобиль может использоваться для разных целей одинаково эффективно

Украинская оборонка продолжает наращивать свои возможности и производит новые образцы нужного ВСУ вооружения, дополняя ими поставки от международных партнеров.

Так в Telegram-канале СтратКом ВСУ появилось видеообзор легкого украинского бронеавтомобиля "Новатор" производства компании "Украинская бронетехника".

Как объясняет боец на видео, бронеавтомобиль используется силами спецопераций МВД и ВСУ, имеет вес чуть менее 9 тонн, способен передвигаться со скоростью до 120 км/ч по шоссе и имеет запас топлива на 700 км.

В комфортабельном салоне есть система очистки воздуха, автономная печка, USB-розетки для подзарядки мобильных телефонов, других средств связи и электронных гаджетов. Броневик берет на борт пять человек, в том числе троих десантников. Авто можно превратить в эвакомобиль для перевозки раненых, либо доставлять на передовую боеприпасы и другие полезные грузы.

Вооружение на "Новатор" можно устанавливать в зависимости от характера выполняемой задачи: от обычного пулемета для патрулирования автотрасс или населенных пунктов до противотанковых ракет — в случае выполнения более опасных боевых задач.

Броня у бронеавтомобиля сравнительно легкая и обеспечивает защиту при обстреле стрелковым оружием, Так, бронестекло держит пулю из снайперской винтовки на расстоянии до 10 метров, то есть в упор. Днище автомобиля способно выдержать взрыв двух противопехотных гранат РГД-5.

Напомним, гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в интервью "Телеграфу" рассказал, что компания поставила ВСУ и МВД более 400 различных бронеавтомобилей.

А тем временем "Укроборонпром" наращивает производство отечественных боеприпасов и освоил выпуск 82 мм минометных мин, которые по своим показателям в 2-2,5 раза выше своих советских и российских аналогов.