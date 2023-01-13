У Зеленского рассказали, как быстро техника от Запада приходит в Украину

Сроки тренировки украинских солдат влияют на скорость поставок

В 2023 году Украина получила много сообщений от партнеров о предоставлении новых пакетов военной помощи, в частности, США и Германия передадут бронетехнику и системы ПВО Patriot. Однако, чтобы новое оружие прибыло в нашу страну необходимо время.

В интервью "24-му каналу" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, как быстро техника от партнеров приходит в Украину. По его словам от слов "мы вам даем" до прибытия этого оружия на территорию нашей страны чаще всего проходит одна-три недели.

"Здесь есть две составляющие. Во-первых – логистика. Во-вторых – тренировка наших ребят, которые должны этим пользоваться", — рассказал Подоляк.

При этом он отметил, что данные процессы не всегда синхронизированы. То есть то или иное оружие уже практически находится в хабах, но параллельно может, например, на 1–2 недели больше быть обучения.

"Нет смысла завозить что-то на 2 недели раньше, чем наши ребята закончат обучение. Синхронизация иногда дает определенные разногласия во времени. Если уже сказали (что предоставят оружие – Ред.), то логистика – это месяц. Сказали, и где-то через месяц будет на поле боя", — цитирует Подоляка 24-й канал.

Также в пример Подоляк привел ЗРК Patiot, которые нам пообещали партнеры. На них, по словам советника, обычно необходимо обучаться 8-10 месяцев.

"Но ведь мы – украинцы. Когда речь идет об украинцах, то нужно в 3 или 4 раза делить сроки обучения", — отметил Подоляк.

Однако уже с танками Leopard, подытожил Подоляк, по сравнению с вышеуказанным ПВО, ситуация будет проще.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США раскрыли, когда начнут учить украинских военных пользоваться Patriot.