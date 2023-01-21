Не Leopard 2 и не Abrams: кто и какие танки даст Украине

Правда получить их можно при одном условии

Республика Кипр готова передать Украине свои танки Т-80У. Правда, не просто так, а в обмен на поставки Leopard 2. Об этом сообщает портал Аrmyrecognition.com со ссылкой на министра иностранных дел Кипра Иоанниса Касулидиса

Чиновник-островитянин попросил у Йенса Плеттнера, советника по иностранным делам и безопасности канцлера Германии Олафа Шольца, обменять "советские" танки на немецкую технику.

Формально Кипр хочет получить "Леопарды" от дружественной Греции, которая имеет 353 таких танка, но тоже желает получить взамен передаваемых такое же количество уже от Германии, чтобы не снижать свой оборонный потенциал.

Греция еще летом заявила, что готова передать Украине часть своей техники, но при условии ее замены более современными западными образцами.

На вооружении Нацгвардии Кипра состоят 82 Т-80У, усовершенствованных вариантов опытного танка Т-80, которые отличаются усиленным бронированием и "ячеистым наполнителем", разработанным, кстати, в Харькове. Также они защищены динамической защитой "Контакт-5", улучшенным прицелом и ПТРК.

Основное вооружение Т-80У состоит из 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М-1, которая может вести огонь от 6 до 8 выстрелов в минуту, благодаря автомату заряжания на 28 снарядов. Весь боекомплект Т-80У составляет 45 снарядов. Также из орудия можно запускать противотанковые ракеты с лазерным наведением на максимальную дальность до 5000 м. Вспомогательное вооружение состоит из 7,62-мм спаренного пулемета ПКТ и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета, установленного на люке командира.

Также имеются комбинированный ночной прицел ТПН-4 "Буран-ПА/М", система запуска дымовых гранат 902Б "Туча" и система пожаротушения 3ЭЦ13 "Иней".

Хотя в ходе очередной, восьмой, встречи в рамках "Рамштайн" получение танков в серьезных масштабах пока не планируются, Украина на всякий случай договорилась об обучении наших экипажей танкистов на тяжелых немецких бронемашинах.