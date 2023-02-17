Французские легкие танки уже едут в Украину: чем они помогут ВСУ на фронте

Переданная Францией техника может оказать существенное влияние на развитие боевых действий на фронте

Киев наконец-то получил первую партию из 14 колесных боевых машин AMX-10RC. Это произошло уже после того, как украинские экипажи прошли тренировки в старейшем учебном центре — "Сомюрской кавалерийской школе". Однако срок поставки первых машин, анонсированный Парижем еще в январе, стал несколько короче, чем рассчитывали союзники.

По данным французского издания Forces Operations Blog, в тренировочных центрах украинских военных обучали не только вести "бронетанковую разведку". Отрабатывали и другое, более "лобовое" использование AMX-10RC вооруженными силами. То есть в виде так называемых "легких колесных танков".

Стоит добавить, что Франция объявила о своем решении предоставить Украине AMX-10RC в ВСУ в начале января, очертив сроки передачи более десятка боевых машин в течение двух месяцев, однако Киев получил их гораздо раньше.

В настоящее время точно неизвестно, высвобождение ли машин произошло быстрее, или курс тренировок для украинских военных сократили в разы, однако для передачи первой партии машин Парижу понадобилось 40 суток с момента публично объявленной информации об их передаче.

Отметим также, что в настоящее время в СМИ распространяется разное общее количество AMX-10RC, которые Франция готова предоставить Украине: кое-кто пишет о трех десятках боевых машин, а некоторые о 40 единицах. Однако данные о причинах такой постепенной передачи у всех одинаковые – она связана с узкой пропускной способностью французского учебного заведения. Не менее важными причинами являются и вопросы ремонта и восстановления этого типа техники.

AMX-10 RC является французской боевой бронированной машиной (колесный истребитель танков), которая используется непосредственно для разведывательных целей. Этот тип техники поступил на вооружение французской армии в 1981 году. Однако уже с 2021 года на замену им приходят более модерные EBRC Jaguar. Их лобовая броня выдерживает обстрел из 23-мм пушек, а боковая – из 14,5 мм калибра. Посреди AMX-10 установлена французская пушка F2 MECA L/47.

Ранее "Телеграф" сообщал, что именно Франция совместно с Италией, пообещавших отправить Украине мощные системы ПВО ЗРК SAMP/T, заявили о планах закупить для них 700 ракет Aster-30, часть которых также передадут Киеву.